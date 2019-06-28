中醫治療「逆轉」虹彩炎 視野提高到96％

▲患者經過半年中醫降虛火、針灸刺激眼部穴道等治療，不用再使用類固醇藥水，眼壓也降到正常值，視野提高到96％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

名主持人于美人之子因「虹彩炎」引起一眼全盲，經過針灸治療後奇蹟似的看到光線，除了虹彩炎以外，睫狀體、葡萄球膜、視網膜也會發炎，常見眼睛紅、痛、飛蚊、視力模糊的狀況，久而久之會引發白內障跟青光眼，虹彩炎治療過程中易引起眼壓過高，造成視神經萎縮甚至有全盲的遺憾。

台南市立醫院中醫部郭祐睿醫師指出，曾收治一名32歲新手媽媽蔡小姐，因懷孕期間長期睡不好，再加上產後半夜要餵奶，持續睡眠不足，不斷出現牙齦腫大跟嘴破，且眼睛紅與眼眶周圍腫痛，甚至視力模糊。蔡小姐至眼科檢查發現罹患了急性虹彩炎，眼壓一度飆高到34 mmHg，視野降低至91% ，雖然經過緊急治療，減輕眼紅與眼眶痛，但眼壓還是降不下來。

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蔡小姐求診中醫部郭祐睿醫師，就診時眼壓是28 mmHg，蔡小姐深怕自己視力越來越差，無法看小寶貝長大，郭祐睿醫師研判需先清降虛火，並配合針灸刺激眼部穴道，經過將近半年的治療，蔡小姐不用再使用類固醇藥水，眼壓也降到正常值，甚至被判定萎縮後無法再生的視神經也得到恢復，視野提高到96％，蔡小姐可以安心的看著小寶貝快樂長大。

大部分的民眾認為眼睛不好要「補眼睛」，郭祐睿醫師提醒，虹彩炎患者「千萬不能補」，因為虹彩炎跟發炎體質息息相關，不只可能是虛火引起，也常跟肝火上炎或肺經風熱有關，發生虹彩炎的時，應使用清熱解毒的方法，也不可補養。

郭祐睿醫師表示，自體免疫的疾病，攻擊眼睛的機會就很大，平常一定做定期檢查，不可以掉以輕心，配合中西醫師治療，才能永保光明。郭醫師也建議虹彩炎患者平日可使用「清目雙花飲」來做預防，配方跟作法如下：材料：菊花 2 錢、金銀花2錢、甘草1錢，以500 C.C的水煮沸後，轉成小火，煮約5分鐘，放溫，即可飲用。其功效為具有清熱、降火、明目等作用，可以緩解眼紅腫疼痛。