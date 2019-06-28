重要日子「好朋友」來攪局　婦科醫生教妳提早規劃避開不便

▲林敬旺副院長建議，女性朋友要提早規劃，並到婦產科門診與醫師討論，才能顧及自身健康，又不受生理期影響。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

7月份暑假到來，許多女性朋友常常藉此時間出國遊玩，或是碰到大考而無法正常發揮實力；因此大千綜合醫院醫療副院長暨婦科主任林敬旺醫師建議，如在既定規畫行程前，提早到婦產科就診，醫師可協助用藥物將經期提前或延後，就能避開生理期來攪局的痛苦了。

林敬旺解釋，生理期一開始時，卵巢會產出卵泡，在生理期中期時排卵，卵巢會形成黃體，分泌黃體素來穩定子宮內膜，以利受精卵著床。若是沒有受孕，在排卵後14天左右，黃體會自行萎縮，黃體素濃度驟降，子宮內膜因而崩落出血，即為月經。

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▲醫生說，可利用藥物催經或延經，幫助女性朋友在重要日子不受影響。（圖／記者黃孟珍翻攝）

他也說，催經（經期提前）是利用藥物提高體內黃體素的濃度，一旦藥物停止，人為黃體素濃度驟降，就會使月經提前；延經（經期延後）則是持續服用含黃體素的藥物，來接替卵巢萎縮的黃體，穩定子宮內膜而延後月經。

大千醫院也建議，無論是要選擇催經或延經，建議女性朋友要提早規劃，若能在前一個月生理期的五天內到婦產科門診，無論是催經或延經，醫師都能如妳所願；若是離旅行或考試的日期太近才就診，就只能選擇延經的方式。

醫生也提醒民眾，雖然可透過藥物方式來提前或延後生理期，但若過於頻繁或次數太多，也會有荷爾蒙失調、亂經、或藥物引起的水腫不適等副作用，因此妥善規畫才能顧及自身健康，又不受生理期影響重要行程。