枕邊人擾清夢！半夜不自主揮舞　原來是巴金森前驅症狀

▲▼台東馬偕神經科林慧琦醫師指出，「快速動眼期睡眠行為障礙」及「不寧腿」都是巴金森氏症的前驅症狀。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

李小姐因壓力性頭痛到台東馬偕神經科就診，醫師問診後發現李小姐是長期睡不好造成的，起因是先生在睡覺中都會不自覺的手舞足蹈，常常踢到她以致長期睡眠不足引發為頭痛。經安排先生也來就醫診斷，原來先生的情形是巴金森氏症的前驅症狀＂快速動眼期睡眠行為障礙＂作祟。

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台東馬偕神經科林慧琦指出，快速動眼期睡眠行為障礙是巴金森氏症的前驅症狀，在快速動眼期睡眠時，全身的肌肉無法自我控制，且常出現生動但通常是不愉快、令人害怕的或恐怖的夢，例如與人爭吵、扭打、被人或動物追趕等，四肢不自主地揮舞、大叫，影響枕邊人或造成自己跌倒受傷。

約40%出現快速動眼期睡眠行為障礙患者，10-20年後發生神經退化性疾病，所以需持續追蹤治療，以延緩巴金森氏症神經退化之產生。林慧琦醫師呼籲，枕邊人若半夜有四肢不自主地揮舞狀況，不要以為只是做惡夢而已，應儘早尋求醫療的診斷及治療。

巴金森氏症是一種腦部慢性退化疾病，致病機轉主要是因腦幹中黑質分泌多巴胺神經傳導物質不足。一般人印象中的巴金森氏症，是年長者身體僵硬，動作緩慢，雙手顫抖，面無表情，走路時身體前傾合併小碎步前進易跌倒，其實這只是巴金森氏症的外顯的運動障礙而已。

▲▼患者進入快速動眼期時無法抑制肌肉的活動，患者會將夢境演出來，四肢不自主地揮舞、大叫，常導致自己或枕邊人受傷。

林慧琦醫師提醒民眾：其實巴金森氏症更大一部分是會合併或提前有非運動障礙，但卻為一般人所忽略，非運動障礙並非專屬巴金森氏症中後期患者的症狀，它也可能在初期時一併出現，甚至發生於運動障礙發病之前。常見的有睡眠障礙、自律神經障礙、精神認知功能障礙、知覺障礙。特別是嗅覺減低及快速動眼睡眠行為障礙，目前已被視為巴金森氏症的前驅症狀。

這種患者進入快速動眼期時無法如正常人般抑制肌肉的活動，因此患者會將夢境演出來，四肢不自主地揮舞、大叫，常導致自己或枕邊人受傷，嚴重至骨折、腦部出血等狀況。

建議患者作息正常，睡眠定量，睡前勿喝咖啡或酒等刺激性飲料，避免睡前運動，可藉由看書、聽音樂幫助入睡，為避免受傷可睡在睡袋裡、或鋪床墊睡於地上、移除床邊尖銳物品、於床週邊固定軟墊或考慮單獨睡等，也可至神經科就診接受藥物治療。

另一種易被一般人忽略的症狀是不寧腿，約有15-20%的巴金森氏症患者會出現不寧腿症候群，不寧腿症候群有四大症狀:，莫名的腳不適或疼痛、不適感在靜止時更嚴重、動一動腿部後可緩和症狀、多發生於夜間會有間歇性的腿部抽動，常造成患者睡眠中斷，也影響睡眠品質。原發性不寧腿症候群常因巴金森氏症、懷孕誘發；次發性不寧腿症候群則與長期洗腎、缺鐵性貧血、脊髓或周邊神經病變、多發性硬化症相關。建議平時規律運動，減少攝取咖啡因飲料，發作時可做適度的按摩及揉捏，平時熱敷、泡澡也有幫助。