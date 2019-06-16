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仿西班牙推「器捐默許制」　醫界網友批：根本強制道德強姦

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器捐卡,器官捐贈,器官捐贈卡。（圖／記者黃君瀚攝）

▲副總統陳建仁日前拋出「器捐默許制」引起討論。（圖／記者黃君瀚攝）

記者葉國吏／綜合報導

有鑑於器官移植來源不足，副總統陳建仁於15日拋出「器官捐贈默許」的想法，表示希望可以考慮西班牙制度，只要生前沒有沒有反對捐出器官，就默許為願意器捐。此一說法引起討論，有醫界的網友在批踢踢發文指稱，該說法根本就是「強制道德強姦」。

陳建仁說明，器官來源不足是世界各國共同的難題，對器捐團隊而言，臨床面臨最艱難的現況，就是一邊為受贈者生命的存亡備感焦急，另一方面卻也和捐贈者家屬一樣同感不捨，但是他希望「器官捐贈默許概念」能夠萌芽。

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▲陳建仁希望器捐默許制度能在台灣萌芽。（圖／記者李毓康攝）

西班牙是全球器捐率最高的國家，多數人認為，應歸功於該國所採取的「預設默許」（opt-out）制度。所謂的預設默許，就是假設所有生前未有反對捐出器官的死者，都願意捐贈器官，若有不同意器捐者，則需要自行申請退出。

▲▼「器捐默許制度」引起網友討論。（圖／翻攝批踢踢）

▲「器捐默許制度」引起網友討論。（圖／翻攝批踢踢）

陳建仁拋出此一想法，批踢踢上有鄉民直言「最討厭這種強制道德強姦的提案了」，表示這種方式就是製造大家都願意、你為什麼不願意的社會氛圍，並且透露「不要說六成，我自己身邊的醫界同事，沒一個認同這個政策。」

其他鄉民則於推文表示「反對默許這個制度」、「這肯定玩死第一線醫護人員的啊」；但也有人認為「拋出想法跟立法落實還有很長一段路要走啦！到時候真的立法了，不想捐的就明示（用遺囑或政府開辦預先登記制）表示不同意就好啦！」、「默許很好啊，但能保證不會有被默許的情況發生嗎？」

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關鍵字： 器捐默許制
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