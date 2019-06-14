百貨公司販售文旦蜂蜜「不純」　國產純蜂蜜抽驗4件違規

▲文旦蜂蜜純度、新鮮度不足還有標示違規。（圖／北市衛生局提供，下同）



記者洪巧藍／台北報導

北市衛生局今（14）日公布市售國產蜂蜜檢驗結果，發現有4件不符規定，都是新鮮度檢測未達標準；但當中一款在北市百貨超市抽驗的文旦蜂蜜同時測出「純度不符規格」問題，且還有標示上違規，除了要求產品下架、改正，也依《食安法》處分4萬元罰鍰。

北市衛生局食藥科技正黃敬堯表示，今年進行市面蜂蜜產品專案調查計畫，抽驗地點包括超市、量販店、農產品專賣店、生機食品店等，共計抽驗15件蜂蜜產品。衛生局依據國際分析化學家協會(AOAC)公認的碳同位素檢測法及中華民國國家標準CNS1305進行蜂蜜真偽辨別調查，結果1件產品同時不符AOAC純蜂蜜規格及CNS1305標準、還有3件產品與CNS1305標準不符，不符規定比例為26.7%。

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在太平洋崇光百貨忠孝館超市抽驗的「文旦蜂蜜(有效日期:2021/1/1)」經AOAC碳同位素分析檢出C-4型植物糖（例如甘蔗及玉米來源糖類）含量8.7%，超出7％即不符合純蜂蜜規格，不過超標數值不多，不排除是製程上的問題；另該產品「羥甲基糠醛」檢驗值也超出CNS 1305標準，代表蜂蜜新鮮程度不足。





▲不符規定產品：法莫莊園龍眼蜂蜜。







▲不符規定產品：野生草本蜂蜜。







▲不符規定產品：台唯佳龍眼花蜜。

而另3件蜂蜜產品也違反CNS 1305標準，包含「法莫莊園龍眼蜂蜜(有效日期:2021/1/4)」、「野生草本蜂蜜(有效日期:2022/1/1)」及「台唯佳龍眼花蜜(有效日期:2020/10/11)」的「羥甲基糠醛」數值過高或「澱粉酶活性」低於標準值，黃敬堯表示，由於蜂蜜經過加熱或保存條件不良容易導致澱粉酶活性喪失，而羥甲基糠醛在新鮮的花蜜中含量低，但會因長時間的加熱或儲藏時間的增加而增多，因此2項均為蜂蜜新鮮度的重要指標。

文旦蜂蜜同時還有外包裝營養標示不符規定，已依違反食品安全衛生管理法處分罰鍰新臺幣4萬元整，並要求改正以符合CNS1305標準規定。其餘3件違規產品，2件來源為北市業者皆已下架要求改正，另有1件為外縣市業者，已移請臺南市政府衛生局辦理。

北市衛生局提醒，民眾選購國產蜂蜜產品時，最好向信用良好的廠商購買，購買時認明行政院農業委員會農糧署委託台灣養蜂協會推動的「國產蜂產品證明標章」蜂產品驗證；或者直接找。