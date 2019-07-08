慢性咳嗽好不了！他聲帶麻痺竟「癌轉移」　10徵兆是警訊





▲咳嗽是身體的保護機轉，慢性咳嗽指咳嗽症狀持續8週以上沒有改善，應找出病因。（圖／記者趙于婷攝）

健康醫療網／記者蔡岳宏報導

一名年近40歲的台商，長期慢性乾咳，本身有胃食道逆流、鼻涕倒流，某天突然聲音沙啞，就醫檢查發現其左邊聲帶麻痺，進一步胸部X光檢查竟確認罹患肺腺癌，癌細胞已轉移至胸腔內的淋巴，壓迫了左邊神經引起聲帶麻痺。收治該名台商的振興醫院內科部部主任陶啟偉呼籲，鼻涕倒流、胃食道逆流等都可能引起久咳，臨床上也常有患者偶然發現肺癌等其他疾病，若久咳超過8週，應尋求胸腔科醫師診治。

久嗽沒好日子過 8週以上沒改善應找出原因

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振興醫院內科部暨呼吸治療科主任陶啟偉解釋，咳嗽是身體的保護機轉，慢性咳嗽指咳嗽症狀持續8週以上沒有改善，嚴重影響生活品質，甚至有患者咳至昏倒、肋骨斷裂，過度咳嗽應找出原因，對症治療。

問診中最常見久咳不癒的病因，包含鼻涕倒流（上呼吸道咳嗽症候群）、氣喘、胃食道逆流為最大宗，另外剩下一成為感染，如肺結核，百日咳，肺膿瘍等，再來是因高壓藥和血糖藥引起。至於其他肺部原因，包含氣管擴張症、細支氣管炎、肺癌、非氣喘性嗜伊紅性之氣喘炎等、類肉瘤、菜瓜布肺和其他慢性肺部疾病。

鼻涕倒流、氣喘 胃食道逆流也是常見慢性咳嗽兇手

針對慢性咳嗽如何治療，陶啟偉醫師說明，鼻涕倒流可用抗組織胺、類固醇、鼻噴劑或鼻黏膜消腫藥物；過敏性氣喘則可透過吸入性氣喘藥物控制，梅雨季也盡量控制室內溼度至50%-60%；胃食道逆流則可服用胃酸抑制劑，感染性疾病利用抗生素治療即可，其他情況也可使用止咳藥。

另外，抽菸患者也常久咳，因吸菸刺激氣管，造成慢性發炎而引發咳嗽，只要戒菸就可以改善；老菸槍則要注意慢性阻塞性肺病，其肺功能已退化變差，必須長期使用氣管擴張劑治療。

久咳揪病因 胸部X光檢查最重要

「找出病因，對症下藥，才是治好慢性咳嗽的關鍵。」陶啟偉醫師建議，久咳超過8週，可請胸腔科醫師進行胸部Ｘ光、電腦斷層、肺功能檢查、痰液細菌培養和氣管鏡或鼻鏡等檢查。其中又以胸部X光檢查最重要，上述常見慢性咳嗽病因雖無法據此診斷，卻可以排除肺炎、肺結核、肺癌等可能。

除上訴案例，也有一名患者誤以為自己感冒沒好，咳了將近4個月，主要症狀是乾咳、喉嚨有痰。經醫師檢查後發現，是鼻涕倒流引起，也在X光檢查中意外發現肺部結節，幸運在初期檢測出肺腺癌。

正確診斷對症下藥 這些警示症狀要注意

陶啟偉醫師提醒，就診時也應告知醫師，是否有 咳血、咳痰或呼吸困難、發燒、聲音沙啞、反覆同部位肺炎感染、呼吸困難、胃食道逆流或燒心、體重減輕等警示症狀 ；並主動告知職業與工作環境、抽菸等危險暴露因子，或者用藥資訊(尤其是血壓藥和血糖藥)，方便醫師正確診斷。

直播預告 陶啟偉醫師教你面對慢性咳嗽

若民眾對於慢性咳嗽還有更多疑問，想進一步了解陶啟偉醫師對於慢性咳嗽的建議，歡迎6月20日中午12點30分，至健康醫療網 FB「健康Live直播」現場，由陶啟偉醫師親自解惑，同時歡迎您在直播期間隨時在線上提出問題！

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資料來源： healthnews.com.tw