高雄登革熱群聚再2例！發病到通報「超過6天」確診過程曲折





▲疾管署防疫人員於高雄市三民區高風險里別查核病媒蚊孳生源。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市登革熱群聚疫情再添病例！疾病管制署今（12）日公布三民區確認2例本土登革熱病例，為鼎力里10多歲男童及鼎西里60多歲男性，因為就醫至通報、確診過程較為曲折，使兩人隱藏期偏長，都超過6天以上。疾管署表示，目前研判這兩人仍屬於第一波疫情，高雄市三民區群聚個案累計達17例。

疾管署副署長莊人祥表示，10多歲男童發病日為5月29日，起初被懷疑為感冒、腸病毒，多次就醫才被通報登革熱，距離發病時間已經超過7天，也由於採檢時距離發病有一段時間，第一次採檢並未驗出，直到二採才確認感染登革熱。

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至於60多歲男性則本來就被匡列於疫情發生地區，於6月4日擴大採撿時接受檢驗且結果為陰性，然而他在6日才出現症狀，並於10日就醫，最後通報登革熱確診也已超過6天。

莊人祥表示，個案發病至通報的天數稱為隱藏期，標準最好於3天內通報，避免個案在發病最初屬病毒血症期時，再遭蚊子叮咬，讓疫情比較散播風險較高，影響防疫時效；至於這兩名個隱藏期分別為7天與6天，都高於標準。

莊人祥說，這2名新增近期均無出國史，依據發病日研判，此仍屬三民區群聚的第一波疫情；目前第一波疫情於11日期滿，後續需注意有無第二波疫情或者擴散跡象，疾管署會持續觀察。

疾管署表示，衛生單位持續在相關疫情地區進行防治工作，而民眾如需即時獲得國內登革熱疫情動態，可運用疾管署建置的「登革熱病例群聚地圖」，提供包括群聚警示、病例動態及趨勢、防治資訊等可查找。

疾管署再次強調，澈底清除積水容器防範病媒蚊孳生才是預防登革熱最有效的方法，本週全國各地因滯留鋒面影響均有降雨情形，提醒民眾雨後應加強戶內外環境整頓與積水容器清除，並依法配合政府各項疫情調查與防治工作，以免受罰。

今（2019）年截至目前國內累計18例本土登革熱病例，均居住高雄市，分別為三民區17例（鼎金里14例、鼎西里2例、鼎力里1例）、前鎮區1例；另有164例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例、越南33例、菲律賓20例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。