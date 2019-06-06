玩噴槍！高壓氣灌胸腔…36歲女「與司機嬉鬧」急送加護病房



▲女子因與司機嬉鬧，不慎將高壓氣體噴入口內。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者李佳蓉／綜合報導



清潔用氣體噴槍，但使用不當恐暗藏危機！一名36歲劉姓女子是遊覽車隨車小姐，與司機在清潔車內座位時，因一時嬉鬧不慎將高壓氣體噴入口腔內，當下女子立即感到胸痛與喘不過氣，緊急送醫住進加護病房，險些喪命。

童綜合醫院胸腔外科童詠偉主任指出，患者口腔黏膜受損，安排進行電腦斷層掃描發現患者胸部與腹部都有氣體灌入，導致有氣胸與縱膈腔積氣情形，緊急進行兩側胸管置放後，收住進加護病房，給予施打抗生素等治療方式，避免患者縱膈腔感染。患者住加護病房3天後病況良好，再轉住普通病房8天後即康復，已出院返家休養。



▲女子胸腔內因充滿氣體而膨脹。（圖／童綜合醫院提供，下同）

童綜合醫院重症醫學部張宇智醫師指出，空氣噴槍噴出的是「高壓高速的氣體」，強大氣體力量若從口腔進入時，會造成口腔黏膜、食道、胸或腹部器官的損傷，所以使用上切勿小心、不可嬉鬧。

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童詠偉表示，清潔用氣體槍是用來清潔車體內部灰塵或髒汙，所以需要有強大的瞬間氣流才能進行，所以若進入人體內則是非常致命的危險，尤其氣體會在人體內部亂竄，無論是腔部積氣、器官破裂，亦或是空氣混入血液中，都有可能瞬間奪命。幸好個案因噴槍插入位置有偏離，且因噴入口內的時間短，進而氣體較少，所以患者經治療後能康復出院。



▲童詠偉主任筆指處即為胸腔積滿氣體。

年初才驚傳一名3歲女童陪父親到加油站洗車，因高壓噴槍噴嘴喪命，檢察官依過失致死罪起訴父親。童詠偉也呼籲，使用任何工具時都應謹慎，尤其經由高壓產生的氣體、水柱，甚至連空氣槍等都應小心，切勿嬉戲並對著人體任何一個部位射擊，因為可能造成的致命後果都是無法預料的。