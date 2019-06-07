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老翁餐餐吃「2顆」粽子血糖飆！　營養師教健康吃粽不吃重

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▲營養師教健康吃粽不吃重 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高醫營養師李純瑜對民眾進行衛教。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

一名65歲患有三高的王姓老翁，因為近來餐餐都吃2顆「粽子」滿足口腹之慾，而且一連吃三天，開始出現口乾舌燥、虛弱無力等症狀，測量血糖後發現血糖上升，嚇得連忙回診，在營養師的衛教下，才知道一顆粽子約有一碗飯的含醣量，容易使血糖上升，熱量不容小覷。

▲營養師教健康吃粽不吃重 。（圖／記者洪靖宜攝）

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▲端午節應景的粽子琳瑯滿目。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄醫學大學附設中和紀念醫院指出，一位65歲的王姓老翁，患有三高病史(高血壓、高血脂、高血糖)，因為近日親友送來了知名的團購肉粽，難敵誘惑，近來餐餐都吃2顆才滿足口腹之慾，一連吃三天後，開始出現口乾舌燥、虛弱無力等症狀，測量血糖後驚覺血糖上升，嚇得連忙回診，在營養師的衛教下，才知道一顆粽子約有一碗飯的含醣量，容易使血糖上升，熱量不容小覷。

對於患有慢性疾病的病友們，想吃粽子卻不知道該如何入口，高醫營養師許玉恆也給病友們小叮嚀，糖尿病病友避免選擇甜粽、冰粽等含糖量高的粽子；高血脂病友建議選擇瘦肉或去掉肥肉再吃；腎臟病病友除避免沾醬的使用之外，也需注意花生粉的添加；高血壓病友建議養成不加醬的習慣，避免鈉攝取過高。

▲營養師教健康吃粽不吃重 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養師提醒民眾吃粽子時，也要注意均衡飲食搭配。（圖／記者洪靖宜翻攝）

營養師李純瑜也建議攝取粽子應注意均衡飲食搭配，若自己手做包粽，可以五穀米、米豆、薏仁、蕎麥等高纖食材混合糯米，降低糯米的比例，以瘦肉取代五花肉，降低飽和脂肪的攝取，內餡配料增加香菇、木耳、筍丁等，完成完美的一餐，讓端午佳節吃得滿足，又不增加身體負擔。

關鍵字： 端午節 粽子
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