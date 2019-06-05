80歲馬如龍驚傳病危　新光證實「加護病房搶救中」

▲80歲知名演員馬如龍爆出病危住進新光醫院。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

80歲知名演員馬如龍爆出病危住進新光醫院，新光醫院證實馬如龍的確在加護病房。據消息人士透露，馬如龍因為小腸穿孔，引發腹膜炎、敗血症，目前確實裝上葉克膜在加護病房。

馬如龍去年11月就被爆出全身插管、坐輪椅出現在醫院，當時外傳他是肺腺癌。消息人士指出，之前馬如龍的確罹患肺腺癌，也有進一步就醫，這次他是因為小腸問題入院，6/1日入院後，因肺部狀況不佳，在6/3裝上葉克膜。