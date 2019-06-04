▲最容易單身的6大星座！牡羊座上榜，常「腦補」嚇壞對方。（圖／翻攝Unsplash）

生活中心／綜合報導

我單身我驕傲！有些人熱愛自由，不喜歡被拘束，認為單身其實很不錯，不會受到另一半的限制。但也有些人不是自願單身，反而是因為某些原因，不容易付出感情。《星座宝宝》列出最容易單身的星座TOP6，來看看你的星座上榜沒！

第六名：天蠍座

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天蠍性格比較孤僻，喜歡獨處，比起吵鬧繁華的地方，只想靜靜待在某一處。對於付出真心比較不容易，更何況是感情了，想要踏出戀愛這一步需要很大的勇氣，也因此愛上一個人就是一輩子，背叛的話就別說了，鐵定是恨一輩子。

第五名：處女座

很常被誤解的處女座，在感情上一向秉持寧缺勿濫的態度，與其勉強自己不如單身就好。屬於完美主義者的最佳星座，要讓處女座喜歡、付出感情很不簡單，就連自己遇到真愛，也未必知道是否為真的愛，所以讓處女座愛上的人可以稍稍得意一下。

第四名：射手座

很多人都說「單身」最有價值！可以毫無包袱的過生活，想去哪就去哪、想做甚麼就做甚麼。射手座的人很難被安頓、安撫，也因為這樣很少有一見鍾情的感覺，更不會有日久生情的耐心。

第三名：雙魚座

雙魚座=被動個性，身為雙魚座特別容易只會「暗戀」，但也把這種感覺當成一種享受，默默付出就好，放在心裡當成精神支柱。也因為雙魚座容易想太多，就算對方主動出擊，也不知道該怎麼辦，很可能這段會萌芽的感情，被這樣一拖再拖淡了，絕大多的感情史都以暗戀收場。

第二名：牡羊座

愛面子的牡羊座很會裝，遇到有人喜歡就會假一下，愛理不理人；如果遇見一個不喜歡他的人，反而會覺得特別有挑戰，但也因為太興奮而嚇到對方。身為牡羊座的人其實沒甚麼耐心，總給人三心二意的感覺。偶爾也會自己「腦補」，常因為對方只是冷漠一會兒，就覺得別人對他沒意思，活在自己世界，甚至把場面搞得很尷尬。

第一名：摩羯座

單身王中的第一名星座！當摩羯座一個人時，都沒有任何問題，但一陷入愛情就會變得很愛計較。沒有安全感的摩羯座，會因為對方一個無心舉動產生懷疑，然後留下陰影，這時對方需要用十足的真心打動他，否則也無法真正獲得摩羯信任。