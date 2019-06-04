賀一航三期大腸癌手術不化療　醫：癌轉移至肺如被砲彈打過

▲賀一航、豬哥亮都是大腸癌病逝。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

資深藝人賀一航3日晚間病逝台北榮總，享壽64歲，然而他在8年前就被確診患上大腸癌第3期，接受手術開刀但卻從未接受過化療。醫師表示，三期大腸癌已經轉移週邊局部淋巴結，如果僅手術沒有接受後續化療，復發率可達5成；更糟糕的是，疾病一旦進展到第四期，遠端轉移肺部，檢查影像就會如「砲彈打過」的白色圓點，且五年存活率僅剩約兩成，呼籲仍應該接受正規治療。

義大醫院肝膽胃腸科醫師王文倫表示，大腸癌如果在一二期等早期發現，只要接受腫瘤切除手術，約有九成五可以根治，但如果到了三期，腫瘤已經偏大且侵犯較深，還會轉移週邊淋巴結，所以除了手術切除大腸與週邊淋巴結病灶外，還控制目前看不到的癌細胞，應該接受化療，避免復發風險。

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王文倫表示，三期患者若僅有開刀，約有半數以上會復發轉移，因為人體腸道血液循環，第一個會回流到肝臟，接著下一個則是肺臟，一旦大腸癌合併肺部轉移，影像上就會看到黑色的肺臟上面有許多白色圓形陰影，就像遭到砲彈打過，樣態驚人，此時要根治變得十分困難，也有人擴散到整個腹膜腔，導致腹水嚴重。

王文倫強調，大腸癌三期患者不要以為切掉腫瘤就不予理會，聽信偏方，反而延誤治療。目前化療比較擔心的副作用包含感到噁心、嘔吐、全身倦怠，可能影響日常生活與工作，也有些人會發生掉髮、發癢、發燒等，進而造成容貌改變，以及需裝置人工血管等。不過，王文倫強調，如果擔心副作用，可以做用藥調整，現在也有自費的標靶口服藥物，副作用相對低，也不需人工血管，都可以與醫師討論。