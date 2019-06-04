ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

賀一航三期大腸癌手術不化療　醫：癌轉移至肺如被砲彈打過

ETtoday健康雲

▲賀一航、豬哥亮都是大腸癌病逝。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲賀一航、豬哥亮都是大腸癌病逝。（圖／記者李毓康、季相儒攝）

記者洪巧藍／台北報導

資深藝人賀一航3日晚間病逝台北榮總，享壽64歲，然而他在8年前就被確診患上大腸癌第3期，接受手術開刀但卻從未接受過化療。醫師表示，三期大腸癌已經轉移週邊局部淋巴結，如果僅手術沒有接受後續化療，復發率可達5成；更糟糕的是，疾病一旦進展到第四期，遠端轉移肺部，檢查影像就會如「砲彈打過」的白色圓點，且五年存活率僅剩約兩成，呼籲仍應該接受正規治療。

義大醫院肝膽胃腸科醫師王文倫表示，大腸癌如果在一二期等早期發現，只要接受腫瘤切除手術，約有九成五可以根治，但如果到了三期，腫瘤已經偏大且侵犯較深，還會轉移週邊淋巴結，所以除了手術切除大腸與週邊淋巴結病灶外，還控制目前看不到的癌細胞，應該接受化療，避免復發風險。

請繼續往下閱讀...

王文倫表示，三期患者若僅有開刀，約有半數以上會復發轉移，因為人體腸道血液循環，第一個會回流到肝臟，接著下一個則是肺臟，一旦大腸癌合併肺部轉移，影像上就會看到黑色的肺臟上面有許多白色圓形陰影，就像遭到砲彈打過，樣態驚人，此時要根治變得十分困難，也有人擴散到整個腹膜腔，導致腹水嚴重。

王文倫強調，大腸癌三期患者不要以為切掉腫瘤就不予理會，聽信偏方，反而延誤治療。目前化療比較擔心的副作用包含感到噁心、嘔吐、全身倦怠，可能影響日常生活與工作，也有些人會發生掉髮、發癢、發燒等，進而造成容貌改變，以及需裝置人工血管等。不過，王文倫強調，如果擔心副作用，可以做用藥調整，現在也有自費的標靶口服藥物，副作用相對低，也不需人工血管，都可以與醫師討論。

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

關鍵字： 賀一航癌挺 大腸癌 醫師 淋巴結
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

汽修員長期「焊接」照強光　慘罹白內障「視力僅剩0.3」

高雄登革熱再添3例　三民區群聚疫情「連三天」爆病例

下班回家後討厭做的「這些事」　熱量消耗不輸上健身房

賀一航三期大腸癌手術不化療　醫：癌轉移至肺如被砲彈打過

一周5天狂嗑燒烤！30歲男剛結婚就診出「大腸癌末期」…醫嘆：沒救了

【賀一航癌逝】大腸鏡多久做一次，才算剛好？

為何喵主子「不愛吸貓草」？2大原因曝...原來我家那隻很正常！

快快筆記！白蘿蔔很營養　但別跟這幾種食物一起吃

不只登革熱！今年4例日本腦炎3例在高雄中鏢　

腸病毒上週1.1萬人就診「超過警戒值」　疾管署宣布進入流行期

讀者迴響

回到最上面