爸爸聰明也有錯！爸愈聰明小孩「患自閉症」風險愈高

上個月發表在“美國兒童與青少年精神病學會雜誌”上的一項研究表示，高智商爸爸所生的小孩罹患自閉症的風險比那些只擁有平均智商爸爸所生的孩子高出32％。這又是什麼道理呢？

這項研究最早可追溯到1940年，當時Leo Kanner和Hans Asperger兩位科學家在一份研究報告中指出，自閉症兒童的父親往往非常聰明，並且在一些案例中，父親的工作均屬高技術領域。在2012年的一項研究中顯示，來自荷蘭高科技工作職位的兒童比其他地區的兒童更容易罹患自閉症。

瑞典斯德哥爾摩卡羅林斯卡醫學院助理教授/首席研究員Renee Gardner，對上述的歷史傳說感到好奇，想驗證是否有足夠證據能證明這個理論，於是她和她的同事們選定360,151名兒童的醫療記錄進行比對（這些孩童的父親們曾在被徵召入伍瑞典軍隊時，於軍中進行智商測試。)

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研究團隊發現，智商分數為111以上的父親所生的小孩罹患自閉症的風險比智商分數在100左右的父親所生的小孩高出三分之一（研究人員排除了一些不確定的影響因素，例如家庭的社會經濟地位和父母年齡，教育住院精神病治療的水平和歷史）。



研究團隊也發現另一項有趣的數據，父親的智商和他的孩子患有智力障礙或過動症（ADHD）的可能性相反。平均智商為75或以下的父親所生的小孩罹患智力障礙的風險高出4.5倍，罹患過動症的機率比平均值高56％。

密歇根大學公共衛生學院研究助理教授Kelly Bakulski指出，這項工作很可惜的遺漏了來自母親的智商數據，因為當時瑞典軍方並不要求女性從軍。此項研究在4月23日已刊載在“美國兒童與青少年精神病學會雜誌”。

引用來源：Spectrum news

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