掌握魅力就脫單！12星座「攻略對象」分析曝　雙魚悄悄被射手偷心

▲掌握優勢發揮魅力，就可以吸引異性順利脫單囉。（圖／pakutaso，下同）



記者鄒鎮宇／綜合報導

追求異性除了長相外，個人的特質魅力更是不可或缺，若能懂得適時表現長處，便可讓成功機率大大增加，輕鬆吸引你喜愛的對象。科技紫微網就整理出12星座的魅力之處，同時點出最容易被吸引的星座，讓你脫單不再是夢想。

牡羊座

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魅力點：率真坦蕩

吸引的星座：巨蟹、雙魚

牡羊就像長不大的小孩，面對喜歡的事物總是抱持孩童般的純真與衝勁，尤其不怕挑戰的率真個性，對容易把話藏在心中、猶豫不決的巨蟹、雙魚有著特別的致命吸引力。

金牛座

魅力點：沉穩冷靜

吸引的星座：牡羊、射手、獅子

穩重的金牛做事按部就班，在衝動急躁的射手、牡羊及獅子眼中有著截然不同的魅力，當他們的計畫遇到阻礙而煩躁時，金牛便可現身，以冷靜的態度帶領他們往前。

雙子座

魅力點：腦袋裡各種奇思妙想

吸引的星座：牡羊、水瓶、魔羯

腦子轉得特別快的雙子座求知慾旺盛，甚麼都想學的個性讓他們多才多藝，對於同是風向星座的水瓶來說是可以無話不談的好聊伴；多聞的雙子也可以滿足牡羊的好奇心；多樣的樣貌也深深吸引較為規律的魔羯。

▲多聞的雙子可以滿足牡羊的好奇心。



巨蟹座

魅力點：善解人意、體貼

吸引的星座：射手、水瓶、獅子

溫柔著名的巨蟹會像媽媽一樣照顧身邊的人，不論是運動後送上飲料及毛巾，或天冷時為你準備暖暖包，甚至提醒你注意健康別熬夜等，無微不至的關懷會讓射手、水瓶、獅子倍感窩心，直接被溫暖感召。

獅子座

魅力點：霸氣

吸引的星座：巨蟹、雙魚

霸氣的獅子到哪都奪得眾人目光，讓雙魚、巨蟹有想臣服的衝動，尤其是外表光鮮亮麗的獅子因突出顯得孤獨，特別能激起雙魚及巨蟹的保護慾，用溫暖及愛守護脆弱的獅子。

處女座

魅力點：心思細密，專注

吸引的星座：水瓶、天蠍、射手

處女雖然常被貼上「難搞」及「龜毛」的標籤，但內心卻非常敏感柔軟，會默默地為在乎的人付出，因此善於觀察的天蠍便可發現他獨特的魅力；另外，射手跟水瓶會對處女座的條理分明感到佩服萬分，進而心生仰慕。

天秤座

魅力點：優雅得體

吸引的星座：獅子、水瓶、雙子

擅長交際的天秤每次出場都會以優雅、符合現場氣氛的裝扮現身，做事時更會居中協調，以不得罪任何人的方式讓事情完美落幕，雖然水瓶、獅子、雙子容易被天秤突出的外貌吸引，但八面玲瓏的手腕更是讓他們欽佩不已。

▲天蠍的反差會讓雙子跟射手無法自拔。



天蠍座

魅力點：神秘反差萌

吸引的星座：獅子、射手、雙子

愛說狠話的天蠍座表面凶狠，但內心其實非常膽小，僅對在乎的人事物展現強烈的佔有慾，常常會給人一種冷漠的感覺，但雙子及射手都是有話直說的個性，會非常好奇天蠍的反差，進而被吸引；另外，獅子座則會因天蠍的傲嬌激起競爭慾，想看跟對方誰會贏得愛情的賭局。

射手座

魅力點：灑脫又熱情

吸引的星座：雙魚、雙子、魔羯

遊戲人間的射手座是個旅行者，隨時都對新奇好玩的事物充滿好奇心，更樂於與他人分享，最適合與喜新厭舊的雙子座一同出遊，探索世間的一切；對於悲觀的魔羯及雙魚，射手則會以樂觀的天性感染他們，讓對方覺得相處起來每天都很開心，不知不覺中讓感情萌芽。

▲魔羯的責任感會讓雙子跟天秤感到安心又有魅力。



摩羯座

魅力點：強烈的責任感

吸引的星座：雙子、天秤

腳踏實地的魔羯座非常有責任感，寧願慢慢將事物完成，也不要操之過急搞砸，這樣負責任的態度對於家庭、職場都是最穩固的支柱，因此對於能言善道不想坐在大位的天秤、雙子來說，摩羯的個性可以加以互補，展現不張揚又可靠的魅力。

水瓶座

魅力點：有創意、點子多

吸引的星座：摩羯、金牛、處女

腦中總是充滿鬼點子的水瓶雖然多變，但心中卻堅定自己的原則，這樣堅定的態度對於土象的摩羯、金牛、處女來說，彷彿看到相似的自己，不過多變的個性卻出現反差，特別吸引腦筋較硬的土象星座。

雙魚座

魅力點：體貼多情又若即若離

吸引的星座：射手、天蠍、魔羯

把愛情視為人生目標的雙魚，常用小花招來表現自己的體貼之處，讓對方覺得非常窩心，因此對於直來直往的射手、保守拘謹的魔羯來說，是完全缺乏的特殊魅力；此外，同屬水象星座的天蠍與雙魚會有相同的默契，且雙魚的溫柔更能安慰天蠍的寂寞。