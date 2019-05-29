「海扶刀」治療子宮腫瘤　無創手術新選擇

▲郭綜合醫院林大欽部長指出，「海扶刀」治療子宮腫瘤，係患者無創手術新選擇。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

子宮肌瘤及子宮腺肌瘤是台灣婦女常有的婦科疾病，造成從異常出血到經痛到不孕症的各種症狀，子宮肌瘤最常見的治療方式，是從傳統開腹式到微創腹腔鏡的肌瘤切除手術，但開刀是侵犯性手術，需麻醉且身體復原時間久，郭綜合醫院婦產科林大欽部長指出，「海扶刀」無創治療子宮腫瘤是手術新選擇。

林大欽部長指出，一般都要有比較大顆的肌瘤或是較明顯的症狀醫師才會開刀，患者也會等肌瘤大到不得不開刀才選擇手術，而且術後約3年有30％的復發率；子宮腺肌症由腹腔鏡手術很難切除，故以傳統開腹式的手術為主，因為容易復發，所以常行子宮全切除術。在尚未達到手術適應症要求前，只能以藥物暫時控制，等待子宮肌瘤腺肌瘤長大，對不想開刀、有生育要求或不孕症的患者而言，實難有其他選擇，但現在有「海扶刀」手術治療新選擇。

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什麼是「海扶刀」？係高強度聚焦超音波（high intensity focused ultrasound，HIFU）是以超音波為能量，通過聲能轉化為熱能，利用超音波的可穿透性及可聚集性，把從體外發射的高強度超音波，通過聚焦直接投射到體内病灶，經由熱效應使該處組織的溫度瞬間上升至65至100℃，從而導致蛋白變性及組織細胞凝固性壞死，在超音波作用下使組織間液、細胞間液和細胞内氣體分子形成氣泡，隨之收縮和膨脹以致爆破，導致病灶細胞損傷、壞死的氣穴效應，及機械效應、破壞血流供應，達到治療效果。其應用不限於婦科疾病或良性腫瘤，可以用於產科或惡性腫瘤的輔助治療。

新一代海扶刀的優勢是不開刀不流血、真正的無創、無需麻醉、不損傷正常組織，保存子宮的完整性，治療方式從早期的要麻醉趴睡，改為平躺不用麻醉更為方便，最重要的可以重複治療讓病灶的復發、再發、新發不再困擾患者，能早期治療，不用等腫瘤長大才開刀或子宮切除。

林大欽部長舉案例說明指出，38歲劉女士，因子宮腺肌瘤合併子宮肌瘤而經痛及經血量大多年，月經常拖久不結束，常常要來門診急診打止痛針、吃止痛藥。且因貧血幾年來也打過柳菩林（Leuplin）皮下注射劑，藥停後很快復發，患者原本要再等幾年後進行子宮切除手術，經海扶刀手術治療後，肌瘤體積縮小了30％，經痛減少且經血量變少。另名25歲林女士，因子宮肌瘤3.4公分壓迫膀胱，經血血塊多，且3個月內子宮肌瘤長大39％，隨肌瘤變大而頻尿愈來愈明顯，嚴重影響患者生活，接受海扶刀手術早期治療後一週，子宮肌瘤體積縮小了30％，頻尿狀況也改善了。

許女士44歲為不孕症患者，因有子宮肌瘤及腺肌瘤且卵巢功能不足，要進行IVF試管嬰兒。但如果進行肌瘤手術，要再等6個月的恢復期，卵巢功能可能會再衰退怎麼辨？因而患者選擇海扶刀手術治療，術後3週腫瘤平均體積縮小了17％，預定3個月追蹤腫瘤大小後再進行IVF試管嬰兒。

林大欽部長強調，海扶刀治療是一種新的治療方案，優缺點併存，海扶刀高強度聚焦超音波治療並不是適應於所有的患者，但是對於追求越小創傷及早期治療的患者，也是一種不錯的治療方案。