穿「平底鞋腳痛爆」！專家曝3原因…網崩潰：這輩子再也不買



▲你也喜歡穿平底鞋出門嗎？（示意圖／取自librestock網站）

網搜小組／綜合報導



平底鞋好看又好搭，平時逛街、踏青穿出門走整天後，回家卻發現雙腳疼痛、難以行走，才後悔自己為什麼當初不穿運動鞋出門嗎？究竟為什麼穿平底鞋容易腳痛，物理治療師《三個字SunGuts》分析3大原因，告訴你其中的「設計差異」，就能看出為何平底鞋vs.運動鞋耐走、耐站程度差這麼多了。網友看完淚推超實用，哭喊「我這輩子都不會再買平底鞋啦」！

「為什麼穿平底鞋比較容易腳痛？」相信很多網友內心都曾為此崩潰過！物理治療師《三個字SunGuts》分析，運動鞋較耐走、耐站，反觀常見的包鞋、鬆糕鞋及帆布鞋等平底鞋，穿上一整天後雙腳彷彿「不是自己的」。在探究原因前，首先得先了解平底鞋設計重點在於鞋底、鞋頭及鞋跟位置一樣高，而運動鞋則是在鞋跟的底部位置會設計稍微高一點，約1～2公分，但這細微的差異就會決定你今天可以走多遠、站多久。

為什麼呢？SunGuts解釋，第一個原因，現代人大多採「坐式生活」容易小腿緊繃，而小腿肌會在腳跟處間接連結足底筋膜，因此當小腿肌太緊連帶影響足底筋膜，進而會失去彈性，「它們就比較不耐壓，容易發炎受傷變成足底筋膜炎」，因此如運動鞋鞋底稍微墊高的設計，可使腳跟被抬高，讓小腿肌不必被拉伸過多，足底筋膜也會跟著放鬆，腳痛問題自然消失。



▲穿平底鞋因重心會偏後，導致重量全壓在腳跟上。（圖／取自《三個字SunGuts》Youtube，下同）

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第二個原因，在於人們穿完全平底的鞋子時，會比稍微有跟的鞋子「重心稍微往後一點點」，因此當你行走或久站時，重量全壓在腳跟位置，而此處正是足底筋膜最容易發炎、疼痛的地方。第三個原因則是人們行走時會有從腳跟至腳尖的推進動作，當腳跟抬高，能使你走路時的推進動作更省力、有效率，你就會變得更耐走。



▲專家建議鞋子要挑選1～2公分內的鞋跟最恰當。

但SunGuts也指出，有點跟的運動鞋與高跟鞋完全不同，當鞋跟太高時人體會呈現「墊腳尖」走路，導致重心太過於往前，膝蓋也會卡直、卡死，無法吸收力量，也會讓骨盆變得前傾，容易出現腰痛，因此穿高跟鞋可說是「從頭爛到腳」。他也建議，挑選鞋子時建議挑選鞋跟高度在1～2公分內，而平底鞋僅適合某些場合，若要天天穿去上班或郊遊踏青，對腳反而是種負擔。

網友看完有感而發：「足底筋膜炎很痛！」、「難怪每次穿平底鞋通勤腳都超不舒服」、「這應該列入國民生活須知了，我這輩子都不會再買平底鞋啦」、「難怪我每次穿帆布鞋逛街都會腳痛，但為了好看都會忍一下」、「天啊淚推 剛自由行回來才看到這影片！！！！！」、「從來不穿運動鞋以外的鞋子，愛自己，別人眼光不重要」。