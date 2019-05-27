牙齒美白後...要做好「3大保養」　醫：2周內避免吃這些食物！

▲牙齒美白後要避免吃容易染色的食物，如咖啡、咖哩等。（圖／達志示意圖）

文／張添皓醫師

牙齒美白三項注意

注意一：牙齒敏感 根據多數研究綜合，約有40%~70% 的居家美白使用者會發生牙齒敏感；而約有20%~75%的診間美白的個案也會有牙齒敏感的現象。

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牙齒敏感的發生情況與程度，與牙齒本身結構、不同類型藥劑使用、不同光源照射有關係，但通常三天到兩週的時間不等。所以避免過度刺激的食物，例如冷熱、酸甜過度變化的食物。若牙齒敏感非常劇烈，請詢問您的醫師。

▲約20%~75%的診間美白會有牙齒敏感的現象。（圖／張添皓醫師提供，下同）

注意二：牙齦與周圍軟組織的刺激 牙齦的刺激比較容易發生在居家美白，很多原因是因為自己在家中操作時，過多的藥劑溢出美白牙托，或是美白筆不當的使用讓藥劑刺激到軟組織。因為診間美白以及齒內美白，有在醫師的監控下，會有適當的保護措施，相對發生的情況少見。

注意三：牙根外吸收 部分美白藥劑滲漏，有可能會造成牙根外吸收或侵犯性齒頸部牙根吸收，這類型吸收雖不常見，也不容易自己發現。通常在例行性牙科檢查時候，會被醫師發現。

牙齒美白後如何保養



▲牙齒美白後要做好飲食、口腔清潔和定期回診。

保養一：生活飲食 沒有一勞永逸的牙齒美白，美白的效果維持取決於平常怎麼使用牙齒，如果飲食中染色度高的食物佔多數，勢必美白效果維持會較短；有報告顯示，約半年到兩年之間美白的效果恢復原狀。

當然，牙齒美白療程結束後的一兩周時間內，飲食要非常注意。尤其要避免容易染色高的食物，例如咖啡、茶、紅酒、可樂、咖哩、紅火龍果...等。還有就是抽菸、檳榔…這些都容易造成牙齒染色，盡量要避免。

保養二：口腔清潔 良好的潔牙習慣永遠是最重要的，除了預防牙齒疾病之外，在維持美白效果也是非常重要的。尤其在飲食完上述容易染色食物之後。

保養三：定期回診 定期回診，除了觀察美白的效果維持；最重要的是評估有無後續的問題產生，正如上述的牙齒敏感、牙齦及軟組織受傷、牙根吸收…等。

結語 愛美，是天性。尤其在這媒體廣告充斥，與講求速效的時代，我們更需要放慢腳步來看待牙齒美白。進行牙齒美白前，務必經過專業的牙醫師評估後，擬定治療計畫，再進行美白；然而並非所有牙齒染色都可以用美白方式改善，有些則需要牙齒貼片、牙冠來修復。所以牙齒美白，尋求您的牙醫師意見，以免不夠周延的自我行為，而導致悔不當初的遺憾。

本文由【張添皓醫師的牙髓診療室】授權轉載

作者簡介＿張添皓醫師

現職：新竹國泰醫院牙科主任/牙髓病根管專科/顯微鏡輔助檢查暨應用、臺大醫院牙科部兼任主治醫師、臺灣大學牙醫校友總會理事、中華牙醫學會副秘書長、新竹市牙醫師公會理事

學經歷：臺大醫院牙科部專任主治醫師、臺大醫院牙科部總醫師/住院醫師、臺大醫院牙髓病科總醫師/專科醫師訓練、國立臺灣大學牙醫專業學院、德國徠卡顯微認證 (Leica Microscope Dentistry)

專科：中華民國牙髓病學會專科醫師、中華民國家庭牙醫學會專科醫師、中華民國物理治療師



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