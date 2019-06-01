三餐不固定抗生素又說「飯後吃」？藥師：重點在「間隔時間」

▲三餐不固定，抗生素怎麼吃？資料照。（圖／記者嚴云岑攝）



撰稿：洪巧藍

諮詢專家：臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科主任／雷才萱

Q ：醫師指示抗生素三餐飯後食用，可是有時用餐時間不定、甚至沒吃，這樣應該直接吃藥嗎？會不會傷身？

臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區藥劑科主任雷才萱表示，抗生素和一般緩解症狀用藥相比較為特殊，即便用餐時間不固定、甚至沒用餐也該「按時服用」，維持體內藥物濃度以達抗菌效果。

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抗生素依據不同種類有不同的服用次數，但重點是按照指示的時間服用，雷才萱舉例，如醫師指示抗生素須於三餐飯後服用，則服藥時間約為每8小時一次，用餐時間不固定也應該醫師指示的固定間隔時間服用藥物，並且必須完成整個抗生素療程，避免抗藥性等問題產生。

雷才萱指出，部分民眾使用抗生素後，可能會有一些腸胃道不適的症狀如消化不良、噁心、腹瀉等，可以準備少許食物來減少不適感，但不須刻意搭配胃藥，因為胃藥恐會降低部分抗生素藥效，某些抗生素必須於空腹時使用則是為了減少與其他藥物或食物的交互作用。如仍需併服胃藥或其他藥物，建議可事先諮詢醫師或藥師。

其他服用抗生素的使用注意事項：

1.如漏服抗生素，且在兩次用藥間隔中點前想起，應儘快補服藥物，如果發現漏服藥物的時間接近下一次服藥的時間，則不必補服藥物，只需服用下一劑量的藥物，勿服用兩倍劑量。

2.使用抗生素期間，即便病況好轉，也不該停止服用藥物，必須完成整個抗生素療程。

3.服用抗生素期間，如出現任何不適或是過敏反應，應即早諮詢醫師藥師或回診。

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