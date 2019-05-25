南投臭豆腐名店爆「群聚感染」停業！189人吃完吐瀉　結果竟是食物中毒

▲南投臭豆腐老店爆發群聚感染，遭停業送辦。（圖／翻攝臉書）

記者許力方／綜合報導

南投中興新村爆發疑似集體病毒性腸胃炎，衛生局緊急勒令臭豆腐老店暫停營業，事隔近1個月，檢定結果出爐，共有189位消費者吃完臭豆腐、紅茶、豆花等出現上吐下瀉等症狀，顯有群聚感染，研判為食物中毒事件，持續要求停業，並已移請檢方偵辦。老闆得知消息，沉痛表示願負起全部責任，推測可能是「冰塊」出問題，將召開記者公佈賠償方法、時間及管道。

當時當地許多民眾因腸胃炎急診，指控都是吃了「南京老戴脆皮臭豆腐」的臭豆腐等食品，「命中率百分百」發生腹瀉等症狀。老闆3天後發布公告道歉，願意配合衛生局採樣調查，但事後近2天用餐的客人都沒有問題，還有很多事有待釐清，該負的責任不會逃避。立委許淑華也留言鼓勵，「有需要我協助的請告知」。

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衛生局5月24日公布結果，4月間因多位民眾食用中興新村臭豆腐攤商販售的臭豆腐、豆花、紅茶等，發生上吐下瀉等腸胃道不適症狀，經專家、學者綜合研判，老店食品與醫院通報病患及民眾自主通報症狀「無法排除具有相關因果關係」，已經依法移請南投地檢署偵辦。

還原事發經過，衛生局表示，衛福部南投醫院4月28日通報，出現多位民眾吃完老店賣的臭豆腐、豆花、紅茶等，發生腸胃道不適就醫，隨即展開調查，派員前往患者、廚工進行人體檢體，以及相關食品、環境檢體採檢。隨後幾天通報人數陸續增加，顯然有群聚感染現象，同步邀請疾管署更進一步調查及抽樣檢測。

衛生局統計，群聚感染案因來自不同縣市189位消費者，分別於4月27、28日食用臭豆腐、豆花、紅茶等後，出現腹瀉、發燒、腹痛、肌肉酸痛、畏寒、噁心、嘔吐等臨床症狀，且有8位攝食者糞便檢體檢出沙門氏桿菌。經流行病學調查，依患者潛伏期、發病症狀、發病患者流行病學曲線圖、醫師診斷、檢驗結果及共同曝露史，綜合研判本案為食品中毒事件，病因物質就是「沙門氏桿菌」。

老闆得知結果後也發文說明，事發至今「我們也很惶恐，也急著再找原因」，甚至私下電催衛生局長官，盡快公布檢驗結果。店家指出，10幾年來對食材來源安全衛生都很嚴謹，開店前還會先自行試吃、試喝，這次自行停業4周，也許第一時間對受害者處理的不夠完善，如今結果出爐，也願負起對受害消費者的損失責任。

店家進一步解釋，因衛生局結果報告只說是驗出「沙門氏桿菌」，自行猜測最大可能也只有低溫的紅茶或冰塊。不論如何，之後都會開記者會說明，願擔起全部責任，並統一公佈賠償方法時間管道。