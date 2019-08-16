幼童視力越來越差！拿捏好「遠視儲備量」　有助控制近視

【健康醫療網記者田柏升／報導】無論何時何地都在玩手機，這樣的現象很普遍，國健署「兒童青少年視力檢測調查」，3-18歲的近視發生率及盛行率都有提高，其實近視是一種眼科疾病，醫師說要預防及控制，就得好好拿捏「遠視儲備量」。

眼科診所黃宇軒主任指出，小朋友剛出生還比較小的時候，其實是遠視的眼睛，隨著年紀慢慢變大，遠視會逐漸下降。遠視儲備量就是要跟同年級小朋友平均做比較，如果自己遠視的度數已經明顯低於同年級的曲線的話，就表示要小心近視了。

眼軸增長快 高度近視恐增眼疾病變風險

遠視儲備量能透過屈光檢查得知，越早消耗完遠視儲備量，就會越早近視。統計顯示，高達10.3%小六學童有高度近視，因為眼軸增長，視網膜像氣球一樣越大越薄，視神經血流供應變差，視網膜病變及青光眼的風險也會增加。

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黃宇軒主任表示，我們要關注的是孩子眼軸的變長的速度，是不是超越了一般正常小朋友應該要生長的曲線。最關鍵的就是造成近視的用眼習慣，例如過度用眼、近距離用眼時間太長，除了去呼籲小朋友跟家長，要注意用眼狀況外，還需要有眼軸長的檢測，才能讓知道到底把遠視、近視狀況控制得好還是不好。

視光門診趨勢 全方位視覺健康管理治療

為因應孩童從小近視的普遍狀況，就有眼科診所特別設立視光門診，提供全方位視覺健康管理及治療，像是喜愛戶外運動的邱小弟小二左右發現有近視的狀況，邱媽媽表示，因為畏光的關係，邱小弟並不喜歡點散瞳劑，所以在小五的時候就增加到了300度。醫師表示邱小弟的近視飆升速度算快，所以配合他的生活習慣，建議可以選用角膜塑形片矯正，把近視增長的速度控制下來。

檢測遠視儲備量消耗速度 「超速」就干預

醫師指出，預先得知遠視儲備量消耗速度及檢測眼軸長的增加速度，並定期追踪，若有超速現象就立即介入治療，能降低孩子近視的可能性，醫師也呼籲配戴角膜塑形及清潔都有嚴格要求，最好選擇優良信譽的醫療院所，積極配合醫生的矯治方案、定期回診。

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資料來源： healthnews.com.tw