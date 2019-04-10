接受抗生素治療後拉肚子　可能是「困難梭菌」在作怪

▲成大醫院李明吉醫師提民眾，若有身體不適就醫時，千萬不可在未經醫療人員建議下自行取用抗生素；若有醫療需求服用抗生素時，則需遵循醫師指示用藥或停藥，以減少困難梭菌感染的風險。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一位有糖尿病及高血壓病史的80歲阿嬤，因發燒住院檢查治療，血液培養顯示有金黃色葡萄球菌感染，磁振造影檢查發現合併有骨髓炎，經住院抗生素治療後改善，惟出院後在門診追蹤感染現象亦持續進步，但此時患者卻開始出現腹瀉情形，糞便檢查證實為「困難梭菌」感染，經針對此菌投藥症狀才痊癒。

成大醫院感染科李明吉醫師表示，屬厭氧性革蘭氏陽性桿菌的「困難梭菌」，可經由口腔進入腸胃道中「移生」，因正常人體腸道內有其他菌的競爭與抑制，所以鮮少造成不適。但接受抗生素治療後，會造成腸道的其他正常菌叢減少，使困難梭菌在大腸內大量繁殖，因個人免疫力不同及菌株毒性不同，造成有些人成為無症狀的帶菌者，有些卻發病出現症狀。近年來，困難梭菌感染有逐漸增加的趨勢，值得臨床醫師及民眾共同重視。

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感染困難梭菌最常見的症狀為腹瀉，亦可能出現腹痛、發燒或偽膜性腸炎等現象，最嚴重甚至可造成死亡。因此，李明吉醫師提醒，感染困難梭菌，需配合醫師指示服藥，且在治療療程結束後，亦要留意是否症狀復發。根據文獻顯示，困難梭菌感染後的復發率高達15％~30％，若患者曾經復發，以後再復發機會更高達35-65％。

要預防困難梭菌的感染，平時應勤洗手，以常保手部衛生。李明吉醫師指出，困難梭菌在體外環境中可形成孢子體，對抗惡劣環境，而酒精無法消滅困難梭菌的孢子，反而是傳統洗手形式可藉由雙手摩擦及自來水沖滌移除手上的孢子。