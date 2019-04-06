打破孕婦及青少女施打疫苗迷思　專業醫師處方下可兼顧療效安全

▲成大醫院婦產部蔡幸芬醫師指出，孕婦及青少女等特殊族群，對於施打疫苗仍有許多不安和疑慮，其實在在專業醫師評估處方下，仍可兼顧療效與安全。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

藉由施打疫苗達到個體主動免疫及群體免疫，在台灣民眾的健康照護已行之有年；然而在孕婦及青少女等特殊族群，民眾對於施打疫苗仍有許多不安和疑慮，主要是受到一些誤解及迷思的影響，成大醫院婦產部醫師蔡幸芬指出，在專業醫師評估處方下仍可兼顧療效與安全。

孕婦及青少女等特殊族群，民眾對於施打疫苗仍有許多不安和疑慮，其中，青少女主要在人類乳突狀病毒（HPV）疫苗；而孕婦的部分則相對廣泛，包括流感疫苗、百日咳疫苗等。

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成大醫院婦產部蔡幸芬醫師指出，許多民眾因為擔心藥物安全及副作用等不確定性，即使孕婦遭遇病痛，多半還是會先選擇忍耐不服藥，就怕對孩子造成不良的影響，更遑論在沒有病痛的狀況下接受疫苗注射！其實，孕婦在藥物的使用上確實有較多需要注意的條件及限制，但並非所有的藥物都會對母體或胎兒造成危害，在專業醫師處方下接受藥物治療，還是可以兼顧療效及安全性。

蔡幸芬醫師就表示，孕婦的抵抗力原本就較為低下，若遭遇疾病流行高峰期，如流行性感冒，往往容易遭受感染，且演變為重症合併症的機會也較高，反而增加個人及腹內胎兒的風險！如依疾管署統計，僅2014年8月至2015年2月期間，全台確診流感合併重症者就有483例，其中孕產婦占了約十分之一；成大醫院在最近半年內也收治了2位流感合併重症的孕婦。

疾管署對於流感疫苗的建議施打族群，原本就包含孕婦及家有6個月內嬰幼兒的父母，施打非活性病毒疫苗對於孕產婦及胎兒並無明顯風險；惟妊娠初期較易不穩定，為減少施打疫苗的疑慮，醫師通常會建議妊娠中期後再接受施打即可。

另外，今年3月疾管署疫情通報發生了3起百日咳家庭群聚事件。目前台灣百日咳五合一疫苗接種主要針對嬰幼兒，但產生的抗體可能隨時間衰退，至孕產婦時期即使仍有抗體，也不足以保護胎兒或出生後尚未完成疫苗接種的寶寶；因此，婦產科醫師會建議懷孕婦女在妊娠27-36週間接受百日咳疫苗接種，除了保護母體，更可藉由通過胎盤的抗體讓胎兒得到主動免疫的能力而減少遭受感染的機會。

至於國一入學青少女接受公費人類乳突狀病毒（HPV）疫苗施打，民眾的疑慮主要來自網路關於後遺症及副作用的報導；蔡幸芬醫師指出，正本清源，少數施打HPV疫苗後死亡的個案皆證實非與疫苗直接相關，懷疑後遺症的部分經追蹤亦大多與疫苗無直接相關證據，且2017年世界衛生組織WHO也發表文章支持疫苗的安全性，目前並無明顯的疑慮。

蔡幸芬醫師表示，研究顯示人類乳突狀病毒（HPV）與子宮頸癌及癌前病變有高度相關性，截至2014年，子宮頸癌仍名列台灣女性10大癌症的第8位，可藉由施打疫苗加強自體免疫清除HPV，降低遭受感染後發生子宮頸癌及癌前病變的機會，更減少因患病導致個人與家庭負擔以及醫療照護的花費。因此，她建議青少女在專業醫師評估後接受HPV疫苗施打，且在開始有性行為後定期追蹤子宮頸抹片，以期能提升子宮頸癌的預防和照護。