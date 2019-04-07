女生說沒關係＝？她神曝「6句話中話」背後含意　猜錯吵到分手



▲你是否也常因為說錯話，搞得女友氣噗噗呢？（示意圖／CFP）

文／蘋汝妹

女人心海底針，撈到幾根算幾根（別以為有撈完的一天）無論愛情長跑幾年，#女友翻譯機 版本都必須定時更新才能保住一條好漢命。事發地點通常位於甜蜜約會日，原本好好的對話突然演變成「說對也不對，說不對她更生氣」的尷尬局面，身為男友最害怕的事情就是面對哭得梨花帶雨的寶貝，自己卻慌得一頭霧水！？以下這些超經典對話，你是否也覺得莫名耳熟？

「你知道後天是什麼日子嗎？」

聽到這句話別心顫，代表你還有兩天可以想起-「後天到底是什麼日子？」先從一年數不盡的情人節、紀念日、生日下手，這三條路的命中率95%，注意女友這問句根本不是暗示，而是擺明著用撒嬌的口氣警告你「給我好好表現！」

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「我最近好像變胖了」

想活命，麻煩拿出能拿下黑馬新人獎的超強演技，這句話的回答無關你的判斷、你的喜好，因為你的真實想法一點也不重要，女友們自己胖不胖，根本不用問你，每天穿起同一條牛仔褲，站上體重計，數字跳出來的瞬間她本人就能知道。

女友想聽的就是一句安慰！一句你的「沒關係，再胖我都愛妳。」別把這句話卡在喉嚨說不出口，更沒有必要嚴肅到去思考善意的謊言對戀人好不好，如果能讓她開心，對關係更有安全感，何樂而不為？



▲如果你真的以為女友說「沒關係」就真的沒關係，準備跪算盤一整天吧。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

「沒關係。」（帶有情緒的發言）

僵在此刻的關係，往往是冰點。因為這句沒關係就是標準的女友反話式NO.1，吵架時說出沒關係，代表「超！有！關！係！老娘真的超不爽！你敢再惹我試試看！」的終極句點。

她可能此刻已經不想再説任何話、或是怕自己刀子嘴狠話一出收不回，也可能是瞬間怒氣還卡在心上，但又不想失了格調。如果男友們真的在乎她，拜託你們深呼吸30秒，因為女生在乎的真的不是結論，而是你們吵架過程溝通的態度。

這件事找不到解決的平衡點沒關係，只要表現出「我還在乎你」，稍微讓步給個擁抱、倒杯水、軟化一下言語中的情緒，通常幾分鐘後就能有轉圜空間，讓彼此都有台階下。

「你要不要幫我拍照？」

網美女友出門，相機沒拍個兩萬張怎麼能開飯？10點要吃早午餐，8點最好先吃點早餐，否則如何擔任 #超完美司機、#哄女友專科、#超強點餐機、#本日超強攝影師的多重角色？

當女友睜著大眼睛，用甜美的語氣問你「要不要幫我拍照？」，抱歉，你真的沒有選擇，迅速回憶先前讀過的 #如何把嬌小女友拍成大長腿 #男友專用超顯瘦攝影技巧，認真上場苦幹一場。這個難題不只是單純「早拍好早享受」，更可怕的是把女友拍胖以後的後果.......（有多可怕不要問，各位心知肚明就好）





▲在男友身上討不到拍，保證會讓她氣上一整天。（示意圖／CFP）

「（以上抱怨省略一百字）你說，對不對！？」

你有管不住脾性、胡鬧任性的時候，正好我也有戒不掉的公主病。情侶間的抱怨難免，我們用愛化解，但是當女友在跟你抱怨 #辦公室秘辛 #身邊朋友圈 的任何事情，最後冒出那關鍵的問句「你說，對不對！？」第一時間千萬不要站在中立角度評論或否定，「當法官前，先當好你的男友身份。」

你先亮出一個明確又浪漫的態度告訴女友-對跟不對，我都站在妳這裡。當她在情緒的熱度舒緩後，你說什麼她都能聽進去，而且覺得自己擁有一位會分析事情利弊的男友特別可靠令人崇拜！（這麼甜的糖，能不撿嗎？）

「那女生身材好好～」傳說中的經！典！送！命！題！

別真的傻傻地轉頭把視線定格訂在十點鐘方向，打量後還回頭誠實回應。此時如果眼前有杯水，你會被清水洗臉，如果有碗陽春麵，走出店門口你將淚流滿麵。

女生的無心之言某部分代表心之所嚮，她需要的不是剛剛那句問句的認同，而是請你給予鼓勵，告訴「她擁有別人沒有的優點。」身為男友，你是最了解她的人，擁抱她的完美與不完美，那些能改變的小缺點陪伴她一起變得更好，擁有快樂與自信的戀人，才能懂得如何去愛另一半。

本文經《蘋汝妹。戀愛食記》授權轉載，《交往3年以上情侶才懂！六個懷疑愛情的理由》

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