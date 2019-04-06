吃藥以後變得性趣缺缺、力不從心？六類易影響性功能藥物

▲性功能障礙,威爾剛。（示意圖／達志影像）

文／藥師黃映雪

Q：哪些藥物會讓人性趣缺缺？

一、抗高血壓藥物

藥物引起性功能障礙，其中又以利尿劑和乙型受體阻斷劑為主。

1、利尿劑：利尿藥會使體內鉀流失，血鉀濃度下降使神經肌肉敏感性降低，血管平滑肌鬆弛，可能導致因經勃起減弱。

2、乙型受體阻斷劑：這類藥物中，脂溶性（lipophilic）高的藥品較易引起性功能障礙。可能機轉包括；（1）中樞姓交感神經之傳出減少；（2）藥物引起的鎮靜或憂鬱作用；（3）藥物引起末稍血管收縮，導致生殖區域的血流量減少。

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二、腸胃藥物

1、抗胃腸痙攣的藥物：會降低平滑肌的緊張度，使男性勃起不良，性慾減退，出現性抑制，特別是大劑量時容易出現性功能障礙。

2、抗抑鬱藥物：常用的抗抑鬱藥影響大腦中樞神經，因此容易造成勃起功能障礙、設精液場和性慾缺乏等。

三、精神興奮劑和麻醉劑

最常見的是酒精、尼古丁、古柯鹼、海洛因、大麻等。

四、抗腫瘤藥物

抗腫瘤藥物對性腺的損害很容易被人們忽視，其中環磷醯胺、氮芥、長春新鹼、阿糖胞等藥物，都可能引起男性勃起功能障礙或精子缺乏，女性則會月經紊亂或停經。

五、攝護腺藥物

會發生勃起功能障礙和射精量減少的副作用。此外，常用藥物如抗雄性素藥物（如flutamide）會透過減少雄激素的分泌而影響性慾、陰莖勃起、射精等。

六、抗組織胺藥物

過敏性鼻炎病人常服用抗組織胺藥物，由於會導致末稍神經血液循環不良，所以，長期下來會影響陰莖勃起。

如果性生活一直都很規律，突然再服用某些藥物之後感到力不從心，就需要注意是不是藥物造成的性功能障礙。可以拿起藥袋，比對是否有上述藥品。

通常藥物造成的性功能障礙在停藥之後即能改善，但還是建議與醫師討論，不要擅自停藥，以免影響疾病的常態治療。另外，可詢問醫師是否有其他替代方案，好讓您維持性福人生。

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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