國內首本「兒童醫療與健康政策建言書」出爐！4大兒童議題待解

▲國衛院兒研中心催生「2030兒童醫療及健康政策建言書」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國家衛生研究院集結超過兩百名專家團體完成國內首本「2030兒童醫療與健康政策建言書」，當中提出四項攸關兒少的重要整合性議題，包含死亡率、肥胖、3C成癮等在先進國家中較為落後的問題以及兒童醫療與健康照護整合體系。衛福部長陳時中表示，衛福部已經推動優化兒童醫療照護體系計畫，以回應建言書相關建議。

國家衛生研究院2015年4月2日成立「兒童醫學及健康研究中心」至今已滿4年，在衛生福利部的經費補助下完成「2030兒童醫療與健康政策建言書」，希望提供政府做為未來落實具體政策參考。

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為了讓政府相關部門更快速擷取當前兒童最迫切需要解決的問題，建言書統整出四項重要整合性議題，國衛院群體健康科學研究所所長熊昭表示，這些主要是台灣與國際相比目前比較落後的問題，例如台灣醫療資源良好，但嬰兒、兒童死亡率卻在先進的OECD國家中處於後段班，兒童肥胖比率也面臨類似情況。而近期比較新興的議題如3C成癮，過去研究顯示，有使用3C產品的18歲以下兒童，約有3%已經達到世衛組織所認為3C成癮的疾病程度。

▲衛福部長陳時中（右二）。（圖／記者洪巧藍攝）



衛福部長陳時中在會中表示，肯定建言書的發表，也表示未來政府努力的三大方向，第一、強化保障兒童權益，如力行兒童權益公約、尊重兒少基本自主權、強化親子教育社會宣導；第二、保障兒童生命安全，日前立法院兒權法修法重點，就包括司法及時的介入，讓救援與保護更及時更到位；第三、積極推動優化兒童醫療照護體系計畫，守護兒童的醫療健康。

兒研中心2日也同步宣布「兒童醫學及健康研究中心」官方網站正式上線，該網站完整整合國內所有兒少相關醫療與健康資源及平台資訊，提供民眾及專業人士查詢，希望成為國內家長們照護孩童的最佳好幫手。