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她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！女教授爆哭求醫

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲一名女教授因罹患陰道痙攣痛苦不已。（圖／翻攝pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

陰道痙攣會在性交時肌肉不自主劇烈收縮而導致疼痛，讓患者難以進行性行為。一名大學女教授更因患病，10多年沒有跟丈夫發生性關係，但為了得到一個孩子，決定吃下有著「強姦藥丸」的FM2，請對方在昏迷時硬上，最後驚醒時更是痛罵老公，「是在幹什麼！」

據《三立新聞》報導，彰化博元婦產科院長蔡鋒博醫師表示，他的患者中有一名大學女教授；她因患有陰道痙攣而抗拒性生活，但年紀不斷增長又想傳宗接代，便決定服下FM2昏睡請老公趁機行房，豈料最後還是因驚醒而失敗收場，女教授也決定求醫幫忙。

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▲性侵,撿屍,女性,酒醉,迷姦（圖／記者周宸亘攝）

▲女教授主動服下FM2。（圖／記者周宸亘攝）

蔡鋒博說，台灣罹患陰道痙攣症（vaginismus）的婦女比例大約有1%，因此更有「童貞夫人」之稱；患者都會對陰莖插入感到恐懼，求診病患年紀大都在36歲至46歲，因為這些女病患都會拖到最後才來求診。

蔡鋒博指出，療程需要不斷麻醉，舉凡超音波、取卵、植入胚胎、做子宮鏡等，因為太過繁瑣，許多病患進行一次就厭倦，通常不願意再次嘗試。也因此，蔡鋒博認為病患的另一半都要體恤妻子，因得到此病缺乏性生活已非常痛苦，常常被誤會是拒絕跟對方行房，更有人因此被提離婚、被外遇等。

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關鍵字： FM2 陰道痙攣
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