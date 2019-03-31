美研究：焦慮時「想像伴侶的臉」1秒減壓！另一半有降壓臉嗎？



▲焦慮時該怎麼辦？研究發現想像另一半的臉能減壓。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

國際中心／綜合報導

人生苦短，尤其是當生活中讓人焦慮感暴升的事情接踵而來，像是趕不上飛機、主管老愛在半夜交代事情，趕鴨子上架在上百人面前演講等等，在這種緊要關頭之際，靠著深呼吸已經無法消解你內心的恐慌與焦躁不安，該怎麼辦？美國最新研究發現，只要幻想「另一半」的臉就得了。

根據外媒報導，美國亞歷桑那大學（University of Arizona ）在 Psychophysiology期刊上發表論文指出，幻想另一半的臉，有助於你緩解壓力，更有趣的是，就算不是伴侶，想像在你生命中「重要的人」也可以產生同樣的正面影響。該實驗找來102位受測者，他們被要求一隻腳得浸入攝氏3度的冰水中長達4分鐘，為了確認每位受測者感受到的壓力量，研究人員在實驗前、過程中及結束後分別測量了他們的血壓、心率的變異性。



▲焦慮感倍增時，無論是伴侶在身邊陪伴或是想像另一半的臉，都具有減壓效果。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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研究人員將受測者分為三組，其中第一組人在浪漫伴侶的親身陪伴下完成壓力任務；第二組人只能靠著腦中想像另一半的面容；而第三組受測者不僅沒人陪伴，還得依照指示強迫想像一整天所發生的雜事。結果發現，第一組有伴侶陪伴的受測者，在面對焦慮感倍增的事件時，血壓升高的反應比沒人陪的受測者還低；而讓人感到新奇的是，即便伴侶不在現場，他們也可靠著「想像」對方的臉，讓血壓升高速度變慢，達到與第一組人相似的實驗結果。

研究也發表聲明，處於浪漫關係中的伴侶也可支持人們的健康。該研究作者Kyle Bourassa表示，研究發現將你的伴侶視為重要的支持來源，靠著腦中召喚另一半的樣貌，可能與他們實際在現場陪伴一樣強大。