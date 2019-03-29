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十二指腸長瘜肉要注意！　一不小心就是神經內分泌癌

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲從胃鏡檢查中，發現李女士的十二指腸有0.3公分的瘜肉(紅圈處)，且有出血的情形。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

家住苗栗的61歲的李姓婦人，因為一個月以來一直解黑便，因此到醫院腸胃科就醫，經醫師安排胃鏡及大腸鏡檢查後，發現十二指腸有一個約0.3公分的瘜肉，經病理化驗為神經內分泌癌。在評估確認沒有其他部位轉移的情形下，由外科醫師進行腹腔鏡微創十二指腸腫瘤切除手術，手術當天李女士即可下床活動。

大千綜合醫院外科部主任馮啟彥醫師表示，神經內分泌腫瘤會透過神經內分泌細胞遍布身體內的每個器官，最常發生在腸胃道，尤其是直腸，其次為小腸及胰臟。也因為發生的部位不同，病人會產生不同的症狀。

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▲馮啟彥主任表示，神經內分泌癌可能發生在不同器官，尤以腸胃道最常見，因此定期做大腸篩檢才能及早發現及治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲馮啟彥主任表示，神經內分泌癌可能發生在不同器官，尤以腸胃道最常見，因此定期做大腸篩檢才能及早發現及治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

馮啟彥也說，一般咳嗽、氣喘、腹瀉、盜汗、低血糖、腹痛及臉紅等，容易被誤認為是其他疾病，例如：長期腹瀉被誤為大腸急躁症。目前神經內分泌瘤的治療方式以手術為主，若手術無法切除或已轉移，才會以藥物治療。

醫師也呼籲民眾，神經內分泌瘤雖好發於腸胃道，但其他器官如：肺臟也會生長，由於現在仍不清楚神經內分泌瘤發生的原因，因此鼓勵民眾定期做大腸篩檢，如果有腸胃不適的情形，也要盡早就醫，以利早期診斷、早期治療。

關鍵字： 大千醫院 神經內分泌癌 誤診
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