金氏世界紀錄認證！女神「動態」玻尿酸高拉伸力改寫微整新美學

▲四月起全新上市的女神[動態]玻尿酸擁有絕佳拉伸力，盼幫助更多人提升自我、成為自己的女神！（圖／記者徐文彬攝，下同）

消費中心／綜合報導

身在社群軟體互動熱絡的「Selfie時代」，不論男女都希望自己在鏡頭前看起來更上相，自拍美照也從過去的平面圖片進化為動態影音，甚至更吹起一波「抖音熱潮」上傳Kuso自拍短片！近年來大眾對於外貌的要求越來越高，上醫美診所微調美麗的風氣也日漸盛行，有不少廠商在醫學美容投注大量心力，開發更好的產品造福愛美人士。而為鼓勵大眾能勇敢「做自己生命的女神」，近期有品牌以醫美微整針劑精心打造一座女神像，並獲金氏世界紀錄認證為世上最大的針劑雕塑品，盼透過現代微整注射美學，幫助更多人提升自我、成為自己的女神！

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▲世上最大針劑雕塑品獲頒金氏世界紀錄認證，皮膚科兩大權威醫師趙彥宇(右2)盧靜怡(右1)也到場見證。

這座獲金氏世界紀錄認證—世上最大針劑雕塑品作品總高201公分，以象徵智慧與美麗的維納斯女神作為靈感發想，其飄逸生動的髮絲及如同芭蕾舞者般的舞姿，不僅展現全新唯美的動態美學，更也呼應了女神[動態]玻尿酸專利動態平衡優化技術，以獨特的柔韌性及高拉伸力，幫助術後動態表情更加柔和、自然，全面改寫微整美學新篇章。

▲趙彥宇醫師長年致力提升微整美學，吸引世界各國醫美領域醫師來台學習。

趙彥宇秋慧嫻皮膚科聯合診所院長趙彥宇醫師表示，傳統美容醫學注射概念僅注重患者術後無表情時的美感，但就整體美學角度來說，除了靜態時的表現外，更應觀察術後的動態評估，才能夠讓病患滿意度提升，表情才不會僵硬。近年來微整新趨勢首重「動態美」，新一代的女神[動態]玻尿酸可以為每個不同個案量身訂做的治療計畫，打造動靜皆自然的完美弧度，當受術者於術後大笑、嘟嘴或是生氣皺眉等動態表情，都可以更加自然。

趙彥宇表示，民眾經常在電視上看到藝人臉部線條僵硬浮腫，其實是過去的微整技術太單純針對法令紋、印地安紋、木偶紋…等凹陷填平，忽略了表情動作的肌肉牽動其實環環相扣，施打時必須考慮肌肉、脂肪…等分布。微整注射雕塑不只強調醫學專業，更是一門充滿創造性的藝術工作，須強調符合生理原則究裡的知識美學。

▲女神[動態]玻尿酸柔韌性及高拉伸力可使微整效果更自然持久。（圖／品牌提供）

iSKIN尚行美健康聯合診所院長盧靜怡醫師說明，全新「柔韌型」的玻尿酸，因特殊製程使膠體具有絕佳的拉伸力，就像是高強度的彈簧可以承受拉伸而不變形，加上透過動態平衡優化技術（Optimal Balance Technology）的特殊製程，提高玻尿酸的拉伸力，使玻尿酸質地變得更加柔韌，能與肌膚緊密貼合，隨著動態表情做擺動，讓術後臉部表情更自然柔和，效果更是超越以往的凝膠型玻尿酸。

盧靜怡醫師進一步說明，女神[動態]玻尿酸目前有兩種劑型，修容D可針對輪廓、塑形使用，丰潤V則可改善凹陷，目前國外案例的臨床實證可維持18個月，產品也已通過美國FDA、歐盟CE及台灣衛福部TFDA三重官方機構核可。最後盧靜怡醫師也表示樂見醫師有好技術結合好產品，透過全新型態與特性的玻尿酸，更能發揮所長，幫助愛美者美得更加自然適切，大幅提升術後滿意度。