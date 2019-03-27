怪異的「紫色尿袋」　醫師：別怕！但小心泌尿系統感染

▲郭綜合醫院家醫科廖健男醫師指出，「紫色尿袋症候群」是腸道中的色胺酸會被腸道細菌代謝所造成，但也隱藏泌尿道感染的風險，家屬應多注意。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名81歲老婦人，有腦中風、膀胱結石、反覆性泌尿道感染及便秘病史，目前使用鼻胃管、尿管放置，今年1月初家人發現尿袋呈現怪異的紫色而求診，郭綜合醫院家醫科廖健男醫師診斷為「紫色尿袋症候群」，這是腸道中的色胺酸會被腸道細菌代謝所造成，但也隱藏泌尿系統感染的風險，家屬與醫護人員應多注意。

廖健男醫師看診後建議個案每日飲水量2000ML，每天吃蔓越莓錠2顆，解大便時以清水沖洗，從尿道口往肛門口擦拭。每日2至3次的會陰沖洗，並保持會陰部的清潔及乾燥。至少每2小時檢查1次尿布，若潮濕應立即更換。尿袋應懸掛於床邊，勿置於地上，且不可高於膀胱，並保持導尿管與尿袋的完整性，並避免脫落，每天應檢查導尿管是否阻塞，並以擠通或擠壓的方法使導尿管維持暢通。一個月後回診時，尿袋已呈正常顏色。

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廖健男醫師說，紫色尿袋症候群（PUBS）這個名詞，首次由Barlow與Dickson在1978年提出，指的是集尿系統（包含導尿管與集尿袋）出現紫色變色的情形。由於紫色尿袋臨床上較為罕見，且普遍對此現象認識不足，常造成照顧者及醫療人員的壓力與緊張，以為病情加劇。

其實導尿管在放置一段時間後，整個集尿系統，包含導尿管及集尿袋，出現色素沈積的現象。顏色從紅色、藍色到不同程度的深淺紫色都有可能，且導尿管與集尿袋有時會分別呈現不同的顏色。且顏色會隨時間逐漸加深，尿液的氣味也會越來越強烈。根據相關案例分析，紫色尿袋症候群可出現於任何年齡層，但以老年人居多，常發生在長期照護機構、居家照護或長期照護病房的患者，常與行動不便、臥床、慢性便秘及長期使用導尿管有關聯。

紫色尿袋症候群的形成機轉仍未被完全了解，目前認為與色胺酸（tryptophan，屬必需胺基酸）的代謝途徑有關，可能的機轉是在腸道中的色胺酸會被腸道細菌代謝成靛基質（indole），隨後經由肝門循環，在肝臟中被代謝成氧靛基質硫酸鹽（indoxyl sulphate），隨後被分泌至尿液，被尿中含有磷酸酶（phosphatase）或硫酸酶（sulfatase）的細菌分解成氧靛基質，最後在鹼性環境中被代謝成紅色的靛紅質（indirubin，在缺氧環境中形成）與藍色的靛質（indigo，在有氧環境中形成），當氧靛基質與靛紅質以不同比例混合後，便會產生不同的顏色。

造成紫色尿袋症候群的常見原因：一、鹼性尿液；二、導尿管長期置放後造成的菌尿症；三、導尿管的材質；四、慢性便秘及栓劑使用；五、女性；六、身體狀況及衛生情形；七、其他可能相關因素：年齡︰紫色尿袋症候群的危險性隨年齡增加而升高。脫水︰除了造成尿中的氧靛基質硫酸鹽濃度增加，同時因會減少尿量而使尿中細菌濃度增加。攝取色胺酸含量高的飲食，如香蕉及奶酪製品等，可能會增加高危險族群發生紫色尿袋症候群的風險，但此假說仍有爭議存在。溫度︰較高的溫度會使細菌聚生及生長速度增快；但觀察發現，即使尿道內的導尿管所處的環境溫度較高，但並未有變色的情況，故溫度對於紫色尿袋症候群產生的角色仍待商確。

廖健男醫師說，紫色尿袋症候群大多發生在長期照護實務中，臨床上較為罕見且盛行率不明。大部分的紫色尿袋症候群患者雖無其他症狀，但常會造成照顧者及醫療人員的壓力。目前認為紫色尿袋症候群屬於良性情形，除了泌尿道感染的風險較高之外，並無法證實紫色尿袋症候群會影響患者的預後，只要讓家屬及醫護人員正確的認識紫色尿袋症候群，可以避免許多不必要的檢驗。但要注意的是，由於紫色尿袋症候群患者，常是免疫功能較差及發生嚴重感染的高危險群，指導家屬有效評估並及早發現泌尿道感染相當重要。