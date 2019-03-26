清明連假出遊注意！港澳爆麻疹群聚「兩族群」快打疫苗

▲香港機場 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者洪巧藍／台北報導

即將是清明四天連假，民眾若打算到鄰近國家旅行可要注意麻疹。疾病管制署表示，除先前日、韓有疫情發生，近期香港、澳門麻疹疫情也有升溫趨勢，不但病例數超過去年同期，還分別出現機場、醫院的群聚案件。提醒民眾前往疫情流行地區多注意，而6個月以上、未滿1歲的嬰兒、1981年以後出生的成人，也建議出發前就醫評估是否需要自費接種MMR疫苗，降低感染風險。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，日本近期疫情已趨緩，連續四週病例數下降，但累計319例仍是2009年以來同期最高。南韓自1月底達疫情高峰後，近期已持續下降，今年累計報告260例病例也明顯高於去年同期。

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目前我國鄰近國家中，菲律賓麻疹疫情持續，今年至3月19日累計報告近23,000例，333例死亡，疫情遠高於去年同期，且該國週邊國家（含我國）多有於該國感染之境外移入病例，世界衛生組織（WHO）已於3月19日提升該國週邊區域國家之傳播風險為中級。

值得注意的是，香港及澳門今年疫情也有上升趨勢，迄今累計病例數皆已高於近年來每年總數，且已分別出現機場及醫院群聚，但尚無社區流行。

疾管署副署長羅一鈞提醒，避免帶未滿1歲或未接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）近期如計劃前往，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需要自費接種MMR疫苗。