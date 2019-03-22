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沒有「兩岸理解」WHO拒發台灣邀請函　衛福部兩點回應

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▲今年5月時，世界衛生大會在日內瓦世衛總部舉行的畫面。（圖／達志影像／美聯社)

▲世衛大會，資料照。（圖／達志影像／美聯社)

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生組織（WHO）回應《蘋果日報》電子郵件時表示，今年如果沒有「兩岸理解（cross-strait understanding）」，不用期待台灣會取得世衛大會（WHA）入場券。衛生福利部表示，衛福部積極爭取參與世界衛生組織會議的立場及相關工作不會改變，也配合外交部進一步瞭解，必要時會針對這樣的發言提出抗議。

2019年WHA預定5月20日到28日在瑞士日內瓦舉行。台灣在2009年首度以觀察員身分獲邀出席WHA，然而在2016年蔡英文政府執政後，兩岸關係持續惡化，2017年開始連續兩年都沒有接獲邀函，被拒於大會之外。

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《蘋果日報》以電子郵件詢問WHO，今年是否會以觀察員身分發給台灣WHA邀請函？WHO發言人林德梅耶（Christian Lindmeier）回覆表示，先前是基於「兩岸理解」才發給台灣WHA邀請函。如果這種理解「不存在」，WHO就不會發出邀請函。言下之意，台灣今年可能第三度缺席WHA。

衛生福利部發言人王哲超兩點回應，第一、衛福部積極爭取參與世界衛生組織會議的立場及相關工作不會改變，也希望各國及民間團體的支持與協助。第二、將配合外交部進一步瞭解，必要時會針對這樣的發言提出抗議。

王哲超強調，參與世界衛生組織是所有國家、地區的民眾都應該被公平對待的事，台灣也不應該受到其他國家、組織意見干擾。

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關鍵字： 世界衛生組織 WHO WHA
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