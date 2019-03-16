ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

30秒反覆椅子起立坐下能測壽命？醫：做不穩可能會比較早死

ETtoday健康雲

文／ 魏縀編譯

圖／康健雜誌

面對高齡人口增加，從肌肉與骨骼的健康來預測壽命，是各國醫生近幾年來紛紛熱中的領域。

英國設計的方法是計算30秒內，高齡者能夠反覆椅子起立再坐下再立幾次，來衡量身體的健康度，起立坐下次數多者優勝。物理治療師瑪格（Sammy Margo）說，凡是60-64歲可以在半分鐘內起立坐下者，健康者比不健康者男性多做14倍，女性多做到12倍的反覆動作。超高齡者，例如90-94歲，則是男女健康老人都可以做到不健康同齡者的7倍之多。

請繼續往下閱讀...

《歐洲預防性心臟病學》期刊曾發表巴西的測量方式，比較難，起立，然後坐到地上，再起來，測試受測者的身體彈性與肌力，如何可以在不跌倒的情況下移動身體，稱為SRT（sitting rising test），以滿分10分計，凡是要用手掌或手肘碰觸施力點（地板）就扣一分，凡是失去平衡，搖晃一下的，就扣0.5分。

巴西里約熱內盧Gama Filho大學的阿如裘（Claudio Gil Araujo）是最初開發起立坐下測試以迅速評估運動員靈活度的醫生，現在用它來幫助老年科病人保持活躍運動，以保持肌肉和平衡，並延長壽命。

阿如裘發現，得分少於8分、不到3分者，未來6年內死亡的可能性，分別是分數更高者的2倍和5倍。他建議，「肌肉骨骼的健康度，是51-80歲的人存活率的重要指標。」

延伸閱讀：

117歲人瑞　長壽飲食秘訣大公開

30歲後肌肉開始流失，4根手指檢測有無「肌少症」

研究：日走萬步但沒做到這件事　患心臟疾病風險會提高

搶救退化性關節炎 先強化這兩處是關鍵

「最傷膝關節動作」排行榜 TOP3大公開

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字： 康健雜誌
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中班男童脾氣差易失控...太晚睡害的！醫揭「兒童最佳睡眠時間」

新防癌險統一理賠定義上路　產壽險保單理賠金比一比

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工

30秒反覆椅子起立坐下能測壽命？醫：做不穩可能會比較早死

女老師罹患「冰凍肩」　痛到無法抬手...寫板書只能舉90度

摩擦到破皮！女生愛穿「5種內褲」＝慢性自殺　醫：不穿最好

擊退慢性病3招做起！汪國麟醫師曝「8字關鍵」找回真正健康

想減肥？「長距離快走」助脂肪燃燒　健走降多種疾病風險

理科太太違法代言「廣告主也出面了」北市衛生局加班拚週一給結果

減肥要吃澱粉！專家曝「拒吃4種下場」：肌肉流光　網友秒驚呆

讀者迴響

回到最上面