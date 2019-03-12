保險套加嬰兒油能增加滑潤度？醫師打臉：加了反而容易破

▲義大大昌醫院醫師提到，如果民眾把保險套添加嬰兒油增加滑潤度，會讓保險套更容易破掉。（圖／義大大昌醫院提供）

生活中心／綜合報導

白色情人節將近，義大大昌醫院為大家解答許多平時羞於啟齒的問題，舉例來說，有民眾認為保險套添加嬰兒油能增加滑潤度，醫師說，這麼做只會讓保險套更容易破掉。

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▲義大大昌醫院院長張基昌提到，如果民眾把保險套添加嬰兒油增加滑潤度，會讓保險套更容易破掉。（圖／義大大昌醫院提供）

張基昌院長在記者會時提到，民眾使用保險套上有些誤解，有的人認為加了嬰兒油，可以增加滑潤度，但這麼做，會讓保險套更容易破掉，至於是否要套到2個，院長認為，這麼做，不會比較安全。

張基昌院長接著拿出衛福部所公布的資料，去年10大癌症，子宮頸癌重新擠入榜單，在國內女性十大癌症排名第7位，該症的主因是人類乳突病毒（HPV）所導致，肛門癌、外陰癌、陰道癌和陰莖癌也與HPV病毒有關。

由於子宮頸癌發生率居高不下，即日起以國一女學生為主要對象，提供公費人類乳突病毒（HPV）疫苗施打，醫師也建議9歲到26歲的女性在有性行為之前施打子宮頸疫苗，即能發揮保護力，而27歲到45歲以上的女性，施打效能雖不能達到百分之百，但總比完全零保護力更佳。張基昌院長提醒，女性應定期子宮頸抹片檢查，早期篩檢也早期預防。

男性生殖中心王起杰主任說，健康的新觀念是1、身體健康，性功能未必正常，2、性功能正常，身體一定健康。他解釋，勃起功能障礙是一種疾病，意指男性無法達到或維持令人滿意的性行為所需要的勃起程度。勃起硬度依照程度的輕重分為四個等級，第一級硬度最差，像蒟蒻般，雖然陰莖有變大，但沒有硬度；第二級像去皮的熟香蕉，雖然陰莖有硬度，但無法完成行房；第三級像帶皮的軟香蕉，陰莖硬度可以勉強行房，但未完全堅挺；第四級像小黃瓜，陰莖完全堅挺。

▲義大大昌醫院男性生殖中心王起杰主任提到，男性身體健康，性功能未必正常。（圖／義大大昌醫院提供）

引起勃起功能障礙的原因可分為血管性，神經性，內分泌性及心理性四方面，依照不同的原因給予不同的治療，才能對症下藥。若為血管性引起的，則可給予威而鋼或犀利士等血管擴張劑，若為神經性引起的，只能植入人工陰莖；若為內分泌性引起的，則可補充睪固酮；若為心理性引起，則可給予抗焦慮的藥物。

另外，王起杰主任也說到，早洩症（早發性射精）根據國際性醫學會定義，分為先天性早洩，指陰莖在進入陰道前或進入陰道後一分鐘以內就射精，以及後天性早洩，指陰莖進入陰道後三分鐘以內就射精；不僅無法控制在進入陰道後延遲射精，也會產生負面的個人情緒，比如苦惱、憂慮與挫折感。