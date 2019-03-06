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穿這件衣服遇到前男友會高興嗎？7思維讓你簡化房間物品

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▲衣櫃,衣櫥,衣服. 。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲衣櫃滿滿的衣服（圖／取自免費圖庫pixabay）

草根影響力新視野   喬依絲編譯

混亂的居住空間也會使人感到煩燥，這裡有些收納原則，不僅可以簡化房間物品，同時也能讓混亂的思緒更為清晰。

預測未來的狀況
想像一下自己剛過世之後，家人或親戚會來清理你生前住的房子，屋內哪些會是他們想要留下的，哪些會是他們想要送走或是丟掉的呢? 只要想通了這點，整理家中物品時就會比較願意「斷捨離」，相對地，未來家人在幫忙整理這些遺物時也會容易許多。

小心避開雜亂吸鐵
幾乎每個人的房子或辦公室裡，總是會有某些區域像個專門吸引「混亂」的磁鐵，整個空間雜亂無章，例如，餐桌上、走廊裡的抽屜櫃、臥室裡的椅子上，當然，更不用說「地板」。雜亂就像是個吸鐵，會越吸會多，累積到最後就變得一團亂，即使看到也提不起勁去收拾整理。所以一定要努力每晚固定清理這些區域，避免日復一日的堆積。

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問問自己：你需要不止一個嗎?
雖然擁有一個以上的手機充電器或多一把剪刀可能會有所幫助，但應該是不可能需要2個麵粉篩具或3個筆筒。通常掌握一件物品會比掌握數件物品更為容易，因此，當你只有一副太陽眼鏡時，你會發現它似乎總是隨手可得。

將長期亂擺放的物品移走
當我們看到某件物品已隨意擺放在某個特定位置一段時間，可能就很難想像這件物品應該放在哪個更好更正確的位置，所以，為這些混亂雜物安置一個新家吧 : 將物品分門別類的收集在盒子裡，並將這些盒子排放整齊。一旦你將物品從早已定居的地方移走，就會更容易決定該如何有效率地處理它們。

服裝取捨原則
如果無法決定是否要保留某件衣服，那麼就問問自己：我會很高興穿著這件衣服遇到前男友嗎? 其實，現在不穿的衣服，將來也不太可能會再拿出來穿。收納達人建議，只留下讓自己開心及舒適的衣物，並從過季衣物開始篩選，如此將會比較容易淘汰掉不適合的衣物。

小心所謂的「免費贈品」
不論是參加會議的活動贈品，或是百貨公司週年慶來店禮，家中不知不覺就多了一些馬克杯、提袋、T恤、水壺、雜誌和筆。但是如果你沒有明確的計劃來使用這些東西，它們就會變得雜亂無章，最後還會浪費我們大量的時間、精力和空間去整理。處理免費贈品的最佳方式就是「不要去拿」。
▲▼雜物,房間,狗窩,整理。（圖／翻攝自pixabay）
▲你家堆滿雜物嗎（圖／翻攝自pixabay）

選購更好的紀念品
每每在度假時，可能會覺得某些紀念品看起來真的很棒，但是一旦回到家，時空背景不再相同時，你會真的想把它們放在櫃子上展示嗎? 假如實在很喜歡選購紀念品，那麼可以考慮買些小巧、實用或易於展示的物品，同時有助於回味該次旅程，例如聖誕樹飾品、烹飪香料、手鐲和明信片。

Reference :  Stromer ST3 electric bike: ‘part bicycle, part rocket booster’

「南瓜妮」柯家洋一開口　蕭敬騰聽傻：講話好像阿信 │ 這就是原創

關鍵字： 草根影響力新視野
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