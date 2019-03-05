雞蛋、巧克力還放在冰箱裡？　營養師曝6種食物「越冰越毒」

▲不是所有食物都適合放冰箱。（圖／達志／示意圖）

生活中心／台北報導

你家冰箱裡也常常堆滿忘了吃的食物嗎？許多人都把冰箱當成另一個儲藏室，以為只要把食物冰進冰箱就萬無一失，營養師鄭欣宜在《華人健康網》提醒，有許多食物是不適合放進冰箱的，甚至有可能會加速腐壞或影響其他食物保鮮，以下6種食物還在冰箱裡嗎？趕緊改用正確方式保存吧。

1. 雞蛋

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雞蛋買回家後先清洗再放入冰箱其實是錯誤作法，反而容易因蛋殼潮濕加速蛋的腐壞。營養師建議，雞蛋放在常溫室內保存就好，且盡量在2個禮拜內食用完畢。

2. 部分水果

不是所有的食物都能放入冰箱，例如香蕉、火龍果、奇異果、蘋果等水果，放進冰箱不僅無法保鮮，反而容易加速本身及冰箱內其他食物腐壞速度，甚至加快水果本身腐壞速度，連帶影響冰箱裡其他食物。

3. 部分蔬菜

洋蔥在被貯存之前應該先放在乾燥、溫暖及通風良好的地方2至3週，避免洋蔥因潮濕而容易腐爛。此外，洋蔥頂部綠色的部分應切除，壞掉的洋蔥也要丟掉，不可以一起貯藏。

4. 大蒜

大蒜放進冰箱易發芽甚至發霉，因此建議放在涼爽乾燥的地方比較好保存。

5. 巧克力

很多人擔心巧克力遇高溫會融化或變軟，因此放冰箱裡比較好，但其實巧克力放在常溫室內保存是最好的，因為放進冰箱過於潮濕，這容易讓巧克力變質甚至走味。

6. 咖啡豆

咖啡豆放進冰箱不但會影響本身的香氣，還容易吸收周圍其他食材的味道，導致咖啡豆的味道變質，甚至咖啡豆容易因為冰箱環境過濕，導致發霉，甚至產生具有腎臟毒性的赭麴毒素，建議放在通風陰涼的地方就好。