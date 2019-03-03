ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
> >

自己的頭痛自己救！　功能性和器質性頭痛並不同

ETtoday健康雲

▲奇美醫學中心全人醫療科主任、神經內科醫師林高章，示範如何檢查偏頭痛。（圖／記者林悅翻攝）

▲奇美醫學中心全人醫療科主任、神經內科醫師林高章，示範如何檢查偏頭痛。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心與台灣頭痛學會合作，在台南市文化中心國際廳會議室，舉行醫療人員頭痛教育訓練，由奇美醫學中心全人醫療科主任、神經內科醫師暨台灣頭痛學會理事長林高章主講，希望讓台灣至少180萬偏頭痛人口，能夠得到完善的醫療照護及諮詢。

林高章醫師舉案例指出，38歲王女士，頭痛已十多年，到處就診都被認為是偏頭痛，服藥時症狀確實也都有改善。去年6月被送到奇美醫學中心急診室時，主要為頭痛嘔吐後抽筋，合併意識喪失。

請繼續往下閱讀...

急診室醫師斷層檢查看到腦部出血，由於該女士並無高血壓病史，再經奇美醫學中心全人醫療科主任林高章更進一步檢查後，確認是腦部深層靜脈栓塞，最後轉加護病房住院兩周後才出院。

林高章醫師說，這些臨床上不容易診斷的疾病，其實都是有蛛絲馬跡可循的。只要病人多加注意，醫師仔細問診、檢查，其實還是可以提早預防及診斷的。

患者常問：「醫師，我腦裡是不是長東西？，要不然怎麼一直痛不好？」這是頭痛病人最常見的主訴，也是希望醫師幫忙檢查的原因。然而僅約千分之一的病人腦裡可能發生變化（腦瘤、血管畸形等），大多數頭痛病人是沒有異狀的，也因此平白多了許多輻射線暴露，對病人並不是一件好事。

林高章主任說，病人無奈，醫師為難，畢竟吃藥改善不吃又痛起來。之前在其他醫院檢查說沒問題，醫師說可能有隱性病兆，或沒有打顯影劑看不出來，或者放射科醫師遺漏了細節．．，再做一次！病人不斷的被檢查，檢查完告知沒有問題，但是醫師沒有正確說明、給藥、衛教，病人沒有正確了解自身頭痛，造成重複就醫資源浪費，這也是為何台灣頭痛學會，和奇美醫學中心合作好幾年，推動民眾教育，希望「自己的頭痛自己救」，減少壓力，配合飲食，定量睡眠，規則運動，才能減少發作。

林高章主任強調，當這一切努力都無法避免頭痛發作時，應尋找合適的專家診治，找出病因就很重要了；畢竟，有些器質性頭痛，還是有生命危險的。

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

關鍵字： 頭痛 功能性 器質性
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「完了！完了！」消防員驚喊　18歲騎士撞救護車睪丸破裂昏迷

接93歲母出院！他返家路上突「高速自撞」2死1重傷　女看護嚇傻發抖

假釋犯高速追撞3車　囂張持伸縮棍打人還毆警...整車毒味

台中夜店大亂鬥　3酒客帶傷出面控警「把好人當壞人」

影／女友遭公車輾斃...謝政鵬哀戚忍淚送最後一程　母痛失愛女哭倒

警察夫值勤昏迷！妻長跪27天淚求「拜託救救他」...白沙屯媽祖顯靈了

虐殺小黑死不鬆口！比特犬飼主「人在國外」被肉搜　深夜道歉：會檢討

14歲兒27次無照駕駛！老爸收26萬罰款　還要「連坐」27次道安課

黑米和黑糯米差不一樣　教你3種分辨方式...做紫米飯的是它啦！

不想吵架！4大星座女「為愛收斂壞脾氣」...這種女友哪裡找？

讀者迴響

回到最上面