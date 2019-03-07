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脂肪肝惡化好恐怖？！專家列五大「維持乾淨血液」聖品

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▲▼ 維持乾淨血液五大食品。（圖／翻攝自免費圖庫 Pixabay）

▲維持乾淨血液五大食品：黑醋、梅精、納豆、青花魚、青花菜。（圖／翻攝自免費圖庫 Pixabay）

文／栗原毅

從脂肪肝惡化至重症慢性病，一定會經歷血液變得黏稠的過程。在減少醣類攝取量，預防脂肪肝的同時，也要注意血液狀況，保持乾淨的血液。

接下來公布我認為有助於維持乾淨血液的前五大食品。

‧黑醋：醋含有的檸檬酸有助於排出血液裡的老廢物質，屬於優質食材。其中黑醋富含胺基酸和礦物質，具有超強殺菌力。
‧梅精：梅肉特有的化合物「梅素」（Mumefural），有助於防止血液中的血小板凝固，還能抑制幽門桿菌孳生。
‧納豆：實驗證實，納豆激酶（Nattokinase）具有溶解血栓的作用，特別推薦給動脈硬化患者。
‧青背魚：沙丁魚、鯖魚、竹筴魚等青背魚富含EPA。大家都知道，EPA可以抑制血小板凝固，也是受歡迎的營養輔助食品成分。
‧青花菜：在所有蔬菜中，青花菜的維他命C與多酚含量特別高。維他命C的高度抗氧化作用也是眾所周知的功效。
心肌梗塞、中風是黏稠血液阻塞心臟或腦部微血管引起的疾病。此外，脆弱的血管破裂出血，則會引發腦出血。

上述疾病不是心臟或腦部疾病，而是血管疾病。糟糕的生活習慣會讓血液狀況變差，進而傷害血管，逐漸演變成動脈硬化。請各位回想起我在之前曾經說過的話，脂肪肝便是引發動脈硬化的第一步。

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本文摘自神奇解救脂肪肝／栗原毅（日本栗原診所東京日本橋院長）／今周刊出版社

忠犬護主？實測主人遇難狗反應　網：那隻先烙跑的怎麼回事XD

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