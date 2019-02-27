醫界票選2018十大疫苗新聞　「流感疫苗瑕疵」居首！

▲2018年度十大疫苗新聞出爐。（圖／台灣疫苗推動協會提供）

記者洪巧藍／台北報導

去年疫苗相關事件層出不窮，台灣疫苗推動協會27日公布由國內百位醫事人員票選出2018十大疫苗新聞排行，當中「流感疫苗品質瑕疵」事件被票選為第一名。這次的瑕疵事件證實國內檢驗流感疫苗相當嚴謹，而食藥署更開始採取更嚴格的把關措施；專家則認為在這次經驗下，應該設立檢驗標準與停用疫苗處理辦法，儘速了解問題且進行處置，減少民眾對疫苗的疑慮。

去年公費流感疫苗共有4個批號各發現少數異常情形，包含變色、懸浮物、黑點等，引發民眾擔心疫苗品質及安全。疾病管制署副署長羅一鈞表示，衛福部檢驗流感疫苗品質審慎嚴謹，疾管署面對異常情形同批號疫苗即暫時停用、立刻收回，待食藥署及專家會議判定結果出爐再決定能否使用，不會讓民眾接種有安全疑慮的疫苗，但也因為疫苗停用、收回，引起去年12月流感疫苗供應短少。

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羅一鈞指出，能夠發現這些異常是來自於嚴謹的把關，然而也因此，食藥署針對疫苗檢驗封緘改採更嚴格的措施。不過，流感有季節性，疫苗的時效非常重要，現行審查時間預期會從1.5個月延長至2.5個月，擔憂下次採購流感疫苗時交貨時間會延長，後續會召開專家會議做檢驗流程調整的可行性討論，避免影響到開打時間。

▲台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說明2018年度十大疫苗新聞。（圖／台灣疫苗推動協會提供）

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎則表示，去年中國大陸疫苗爆假可做為他山之石，凸顯出疫苗檢驗的重要性。同時流感疫苗瑕疵也帶來一些負面影響，包含疫苗的供貨不及以及缺貨，但是也因為此事件進行相關瑕疵回溯，理解疫苗製造過程中無法做到百分百無瑕疵，但是應該要能即時判定是系統性問題或者單一事件，有不同的處理原則。

李秉穎建議，未來應設立檢驗標準與停用疫苗處理辦法，讓處理更加公正客觀，若非疫苗製造的系統性瑕疵，不宜過度放大檢視，避免再度發生因停用造成補貨不及的問題。

台灣疫苗推動協會票選出的2018年度十大疫苗新聞，依序是「流感疫苗品質瑕疵」、「流感疫苗缺貨」、「大陸疫苗爆假」、「國中女生公費接種人類乳突病毒疫苗」、「麻疹群聚與MMR疫苗缺貨」、「兒童公費接種A型肝炎疫苗」、「雞蛋過敏可以接種流感疫苗」、「人類乳突病毒疫苗的安全性質疑」、「三價與四價流感疫苗」以及「台灣腸病毒疫苗研發邁入第三期臨床試驗」。