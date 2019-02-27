麻疹全球大流行　台灣有哪些民眾需要補打...專家告訴你

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文／林貞岑

麻疹傳染力強，日前菲律賓、越南、日本紛紛傳出疫情，台灣累計迄今有20例，疾管局呼籲嚴防。麻疹有多嚴重？台灣會不會大流行？

「麻疹是高度傳染性疾病，疫苗是唯一阻止感染的方法。」菲律賓強人總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）2月15日在電視上疾呼，因為，根據衛生福利部疾病管制署的國際疫情監控資料，菲律賓已有7000人感染，115例死亡，病例多為孩童。鄰近韓國、越南、日本也紛紛傳出疫情，泰國52省共有831例麻疹感染。台灣一名20多歲的男大生，日前在診所就醫時，接觸到從越南境外移入的麻疹個案後，發燒出疹，目前正在居家隔離中。疾管署也呼籲，1981年(含)後出生的人若計畫前往麻疹流行地區，可洽醫師評估自費接種一劑疫苗。

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這次麻疹為何會造成全球大流行？民眾又該如何自保？

Q1麻疹有多可怕？

麻疹可藉由空氣傳染，一傳十、十傳百，傳染力極強。而且，出疹前後4天都具傳染力，會把病毒傳給別人，疫苗未問世前，幾乎人人都會被感染，「只要打個噴嚏或咳嗽，麻疹病毒可以停留在同一空間中達2小時，」疾管署副署長羅一鈞舉例，之後陸續進來的人，只要沒有麻疹抗體，就可能被感染。

麻疹閩南語俗稱為「出麻仔」、「出癖」，接觸到麻疹病毒後，約7～18天才會產生症狀。初期類似感冒、發燒，以及典型的「3C」症狀：結膜炎（conjunctivitis）、流鼻水（coryza）與咳嗽（cough）。三到四天後。從耳後、頭頸部長出斑丘疹，並擴散到四肢及全身，暗紅色斑丘疹密密麻麻如同繁星，這時口腔黏膜上也會有白點(柯氏斑)出現。如果自疫情流行地區返國出現上述症狀，建議戴上口罩就醫，並告知醫師旅遊及接觸史。

目前並無針對麻疹的抗病毒藥物，多數人感染後會自行痊癒。約有5%~10%的人可能會產生中耳炎、腦膜炎及肺炎等併發症，也有死亡案例。一般來說，幼童較易出現重症。「1000例中會有一例併發腦炎，」台大兒科主任黃立民說，除了造成腦部永久性損傷，也可能出現肺炎等併發症。

❝預防麻疹，施打疫苗是唯一方法。「麻疹無祕方，只要打疫苗就能控制住，」黃立民說，施打一劑MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗)有95％的保護力，打兩劑則具有長效保護力，「但要確定有產生抗體，」❞

他提到，除非正有嚴重呼吸道感染或其他感染發燒、免疫不全、正在使用免疫抑制劑及孕婦，不能施打MMR外，「一般來說是很安全的，」他說。目前台灣針對滿1~5歲的幼童常規施打一劑MMR，學齡前(滿5歲)可施打第二劑。

（圖片來源：疾管署提供） Q2為何這次會全球大流行？

公衛學界普遍認為，這次麻疹大流行跟全球疫苗接種率下降有關，這也是世界衛生組織(WHO)公認對人類健康最大威脅。「主要是疫苗猶豫，」羅一鈞提到，過去有些對疫苗的誤解，透過網路快速傳播，錯誤的資訊令人混淆，疫苗施打率也大大降低。「一旦疫情大爆發，是會癱瘓醫療體系的，」他說，根據WHO2020全球消除麻疹的目標，麻疹疫苗接種率要達九成五以上，才能預防麻疹大流行，台灣目前已達到九成七，超過標準，多數人對麻疹病毒有免疫力。

反觀其他國家如日本，接種率約九成出頭，菲律賓更低。自2017年登革熱疫苗疑似造成多名兒童死亡的事件發生後，菲國民眾對公費疫苗的信心全面瓦解，疫苗接種率從73％掉到現在僅有55％，連總統杜特蒂也憂心忡忡，擔心疫情失控。

Q3誰最需要補打疫苗？

不是人人都須要去補打疫苗。如果你已經得過麻疹，終身免疫，不必再補打。如果你是：

50歲以上：幾乎都感染過麻疹，多數有抗體，可不補打

39~49歲：建議先抽血檢驗抗體，視結果決定是否需要補打。羅一鈞援引長庚醫院研究指出，1970~1981年以前出生的六年級生，可能得過麻疹有自然抗體，也可能兒時施打的疫苗，抗體已減弱，如果沒有抗體才需補打，「但如果想省事不抽血，直接打一針也無害，」他說。

根據衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，1981年(含)以後出生的七、八年級生，若要前往麻疹流行地區，建議自費接種1劑疫苗。「這些人大部分沒得過麻疹，而且小時候打過的疫苗，保護力已在衰退，」羅一鈞指出。

另外，他也提醒，如果工作性質會頻繁接觸外國人如免稅店、空服員、機場工作人員及醫護人員，屬於感染高風險群，七、八年級生建議自費接種1劑，或者先到診所或醫院家醫科檢驗是否已有抗體，比較安全。

現在是麻疹好發季節，建議出國旅遊或工作前，先至疾管署網站查詢重要疫情資訊，做好準備；平時也要洗手，出入公共場合戴口罩，避免暴露感染風險。

*免付費防疫專線1922（或0800-001922）

*疾管署網站：https://www.cdc.gov.tw/rwd

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