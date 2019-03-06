膝關節退化忍痛超過3年！醫師推「英式活動半膝」手術

▲國人關節救星！英式活動半膝幫助早日擺脫疼痛、享受人生。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）



生活中心／台北報導

「哎唷！」每次上下樓梯家中長輩就氣喘吁吁，膝蓋關節容易產生疼痛症狀，多數時刻他們試著忍耐，踏著緩慢步伐，克服不了心裡的恐懼而選擇隱忍不就醫。根據衛福部統計，國內關節炎盛行率約15%，近年退化關節炎患者，因運動及活動量增加，也趨於年輕化，發生年齡已下降至50歲青壯人口，嚴重會導致關節腫脹變形，加速惡化帶來生活上的不便。

▲根據衛福部統計，國內關節炎盛行率約15%，近年退化關節炎患者也趨於年輕化，發生年齡已下降50歲青壯人口。（圖／達志／示意圖）

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來自彰化，現年63歲的詹小姐就是典型的病例，身材和一般家庭婦女一樣，平常的活動就是到市場採買料理食材，打掃家裡的環境，希望家人回到家能有舒適放鬆的生活空間。然而，長期以來她左膝疼痛的症狀越來越劇烈，舉步難間、導致生活空間被迫侷限在家中，無法自在出門。





▲退化性關節炎3～4期的病患，病徵可能會生成骨刺、關節外型變形甚至關節腔磨損的問題，屆時一般物理或藥物治療已經無法改善。

彰化基督教醫院骨科部部長謝承樸醫師表示，全台有7成民眾明明有關節疼痛問題，卻高達1/4患者忍痛超過3年，儘管建議人工關節換置，也有近3/4民眾不願意做手術，認為「復原期長」不敢隨便開刀，擔心影響日常生活。其中，關節病痛以退化性關節炎為大宗，主要分為四期，前期症狀會有關節腔變窄、軟骨彈性減少等外觀變形的徵兆，這階段多用藥物及物理治療為主，情況稍微嚴重則是施打玻尿酸、自體血小板血漿療法(PRP)，來抑制發炎部位，緩解關節疼痛。

不過，針對3～4期的病患，病徵可能會生成骨刺、關節外型變形甚至關節腔磨損的問題，屆時一般物理或藥物治療已經無法改善。根據臨床案例，醫師謝承樸表示，來自彰化的病患張小姐經過診斷之後，僅單面關節磨損，且韌帶、肌肉組織皆完好，建議透過新型英式活動半膝手術，清除關節病變磨損部分，術後第二天就下床走路。

▲關節痛拖延宛如一場精神浩劫，忍耐不是解脫的良方，與其暫時止痛，不如求助專業醫生門診進行治療。（圖／pixabay）

早期國內人工膝關節手術以「全膝」重建為主，嚴重磨損需要全關節置換，傷口大復原期長。謝承樸醫師補充，30%～50%的患者膝關節病變只集中在關節面的一側，英式活動半膝可針對病變部份進行治療，從根本改善膝關節炎狀況，只要開半膝，還能保留原生健康組織，傷口大約6～8公分，復原較快；另外是可動式墊片也讓關節活動自然，降低人工磨損程度延長使用年限。

久病拖延宛如一場精神浩劫，忍耐不是解脫的良方，與其暫時止痛，不如求助專業醫生門診進行治療。一般而言，膝關節大致分成3個關節面，2個以上關節面嚴重磨損才需要考慮全膝關節置換，醫師謝承樸說，面臨膝關節炎2期以上患者，英式活動半膝是相對安全的選擇，狀況經醫師評估後，儘快治療，從根本改善膝關節炎狀況，找回行動力恢復正常生活。