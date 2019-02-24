根本亂搞！3小壞習慣「膝蓋整組爛光」...網友淚推：我全部都中



▲年紀還沒到，你也開始出現膝蓋痠痛不適的症狀了嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

膝關節為人體最大的關節，主要負責支撐體重，並且提供人們走路、站、蹲、運動時的良好活動度。膝蓋支撐著肥滋滋的人們，然而在生活中卻有許多可怕習慣正悄悄毀滅膝蓋的健康。物理治療師《三個字Sunguts》曾拍攝影片分析最具破壞力「3個小習慣」，直言根本是在亂搞自己的膝蓋，網友看完後淚推：「我全部都中啊！」。

Sunguts分析網友們普遍不知道，卻會讓膝蓋受傷、加速磨損退壞的3大壞習慣，快看你中了幾項？

1.用大量有氧運動開始減肥

許多心血來潮想要減肥甩肉肉的網友們，除了控制飲食外，就想靠著大量運動減肥。Sunguts說，長期沒有運動習慣者，因膝蓋周圍肌肉還不夠力，若想靠著風靡一時的慢跑、有氧舞蹈、某某操等需要雙腳大量跳躍的運動瘦身，膝蓋恐無法承受如此大的負擔，可能跳沒幾分鐘，雙腳肌肉開始無力卻又硬撐，會使膝關節周圍的韌帶或骨頭受傷、加速磨損退化。油還沒甩掉雙腿先報銷，實在得不償失。

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▲長時間讓膝蓋彎到最底的角度，長時間容易造成膝關節磨損。（圖／取自《三個字Sunguts》Youtube）

2.長時間跪姿或蹲姿

Sunguts解釋，工作時習慣採長時間跪姿或蹲姿者，因膝蓋在此時彎曲至最底的角度，會拉緊膝蓋前凸凸的髕骨，「它直接造成你膝關節的壓力和磨損」，而此情況大多發生在需要久蹲的機械維修員或是需要久跪於地墊上的幼保員。

3.下樓梯、下山非常快的人

並非指下樓梯對膝蓋不好，只是很多人以錯誤方式搶快下衝，膝蓋因此容易受傷！Sunguts分析，由於膝蓋有個特殊機制稱為「鎖扣機制（Screw-Home Mechanism）」，當人們站立時若將膝蓋往後卡直，膝蓋直接會被鎖死，此時膝蓋周圍肌肉不用特別出力，就能讓膝蓋維持伸直狀態，「都是靠你膝蓋周圍的韌帶和骨頭去直接卡直的，所以我們在站三七步時會覺得比較輕鬆，就是因為伸直的那隻腳，被這樣的鎖扣機制給鎖死了」。

然而此機制與下樓梯有何關聯？Sunguts指出，人們大多靠著後腳跟著地快速下樓梯，且會產生巨大的蹦蹦聲，此時也可發現膝關節是呈現伸直鎖死狀態，此時肌肉無法出力，導致下樓梯力量由膝關節的骨頭與韌帶直接吸收，下樓梯方式錯誤對膝蓋負擔很大。因此他建議改由腳尖方式下樓梯，不僅聲音變小，膝蓋仍可維持微彎，力量由小腿肚和大腿周圍肌肉吸收，對膝關節壓力減小。

網友看完淚推：「很受用欸！！！！！ 」、「感覺極度實用！﻿」「我好像三個都有耶XD﻿」、「小時候都是腳尖上下樓梯，因爲聲音很輕感覺很像忍者﻿」、「我一直以來都是靠腳尖的力量上下樓，直覺就覺得用腳跟比較傷」、「長知識了﻿」、「當學生也要常常蹲（升旗 跑操場膝蓋也常常很痛」、「國軍也很常讓兵蹲著，蹲到腳麻掉為止﻿」、「很愛跪坐跟曲腳改都改不掉的人看完覺得擔憂...﻿」。