無印良品2款礦泉水致癌物超標　避免「溴酸鹽」過量2招自保

圖／無印良品官網

文／梁惠明

知名日本品牌「無印良品」22日在台灣官網貼出聲明指出，進口到台灣的「日本富山天然礦泉水、礦泉氣泡水」兩款商品，銷台前驗出致癌物質溴酸鹽(Bromate)超標，全台門市及網路商店已自行下架，並開放民眾退貨。

（圖片來源：無印良品官網）

日本《朝日新聞》報導指出，無印良品宣布回收59萬瓶330至500毫升的礦泉水，是由富山縣黑部市的黑部名水公司製造，從去年7月開始，已在無印良品的日本店鋪、網路及台灣、香港等地販售。至於為何致癌物超標，日本方面還在調查原因。

請繼續往下閱讀...

溴酸鹽為2B級潛在致癌物 大量飲用恐致腎衰竭

溴酸鹽被國際癌症中心（IARC）標定為2B級的致癌物，林口長庚毒物科主任顏宗海表示，溴酸鹽在動物實驗上，的確發現致癌的風險，但在臨床實驗上還未有導致人體罹癌的證據。

顏宗海表示，若以世界衛生組織(WHO)制定的溴酸鹽每日耐受量(TDI)計算，以一位體重60公斤成人來說，每日溴酸鹽的攝食量不可超過60微克。醫學文獻研究指出，溴酸鹽的急毒性低，除非大量誤喝高濃度的溴酸鹽化合物才可能出現腸胃不適，嚴重者恐致急性腎衰竭，還有聽力受損等神經性中毒症狀。

瓶裝水內為何含有溴酸鹽？

水源要轉化為飲用水前，必須先經過消毒，因為水中含有微生物、細菌，雖經混凝、沈澱、過濾等程序，仍無法完全去除，因此消毒是非常重要的處理程序，多採用臭氧、氯氣、紫外線、逆滲透等方式達到滅菌的目的。溴酸鹽是飲用水採臭氧消毒方式的副產物，是因為在臭氧消毒過程中，會將水體中自然存在的溴化物氧化為對人體有害的溴酸鹽。另外，次氯酸鈉消毒液中亦會含有少許的溴酸鹽。

不同於自來水多採氯消毒法，瓶裝水多以臭氧消毒，除了可以避免因氯消毒產生的消毒水氣味，導致瓶裝水口感不佳之外，臭氧消毒成本較低，又能在短時間內殺菌，廣泛被瓶裝水生產工廠採用。世界衛生組織認為，不乾淨的飲用水更危害健康，不能因為消毒副產物就放棄消毒，因此制定含量標準，只要低於含量不超標即可。

避免溴酸鹽喝過量 自保兩招

雖然這次無印良品溴酸鹽含量超標的瓶裝水產品，究竟是哪個環節出了問題，還有待調查，但台灣無印良品指出，兩款問題瓶裝水商品，從去年至今，估計已售出共3萬瓶，恐已都被喝下肚，全台門市目前下架約5萬餘瓶。

根據法規，國內生產包裝水除應於產品標示中明確標示「水源別」及 「水源地點」外，民眾無從由瓶身標示得知產品經由何種消毒法。自保之道，除了需要政府做好檢驗把關之外，建議民眾盡量自備開水，如果必須購買瓶裝水，最好盡量輪替飲用水品牌，降低長期累積單一風險，補水不傷身。

延伸閱讀：

40歲後打造水潤肌 中醫教你「最便宜的滋陰藥」怎麼喝

這3種飲品的補水效果更勝喝水 第一名是它

5天減2公斤，突破體重停滯期 營養學博士靠「喝水排鈉法」搞定

最適合泡咖啡的水 竟然是它

3個祕訣 教你如何選購礦泉水

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載