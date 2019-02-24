不是因為情慾！伴侶有「10跡象＝真的愛你」...遇到別傻放手

點評: 小編也相信～情慾只要條件對了也會發展成真正的愛♥



▲如果你們很常說「我們」，那就代表你遇到一個真心愛你的人了，請好好把握！（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



生活中心／綜合報導

如果你遇到了這樣的他，千萬別傻放手啊！在遇到一個跟你有化學反應，甚至有親密關係的人後不久，你可能會開始思考這到底是愛還是慾望，但你知道嗎？其實「愛」是隨著時間的推移而發展，而且慾望在適當的條件下也有機會發展成真正的愛情。

還是不知道伴侶對你到底是愛還是慾望嗎？國外網站《Power of Positivity》就整理出伴侶真的用心愛你，會出現的10種跡象，如果你們之間很常說「我們」，那就代表你們對於未來有共識，而自己會主動想變成一個更好的人，則是因為對方讓你的感覺很好，所以你也會想要努力！

如果你的伴侶擁有以下10個跡象，那就代表他是真的愛你：

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1.情感上有連結

雖然被對方的身體吸引是愛的一個組成部分，但是如果對方的其他特質你一點都不感興趣，那麼這就很難進入真正的愛。



▲情感上的連結也是組成愛的關鍵成份。



2.懂得理解

當你在抱怨遇到的問題時，如果他有全心投入，並且懂得你在想什麼，還會提供你一些意見和解決方法，那就代表他是真的對你很用心；而且，就算對方解決不了你的問題，他也會扮演好「懂你的人」的角色，讓你能夠感到被理解。

3.就算沒有發生性關係，他還是想和你在一起

你可以觀察一下，若是你現在的對象只有在約「開房間」的時候才會赴約，那這種對象不要也罷！一個真的對你有感覺、有愛的人，就算是要和你待在家看部電視劇、沒有任何身體接觸，他也願意，因為你們兩人能夠在一起對他來說才是最重要的。



▲就算沒有發生親密關係，他也會想跟你在一起，那就代表他真的愛你。



4.敢說出自己的過去

對大多數人來說，「分享自己的過去」是一件很困難的事情，但是，假如你可以和對方分享關於過去的細節，而且他也不會出現負面情緒或是反應，那你就真的要好好把握他了，因為這就代表他真的深深愛著你。

5.不管是多麼糟糕的日子，他都在

這世界上的每件事情不可能永遠都一帆風順，太陽也不一定會每天露臉。當你的心情面對下雨天時，他有為你撐一把傘嗎？如果有的話，就請你要好好珍惜，千萬別蹧蹋了他對你的用心。



▲當你難過的時候他都在，這是多麼珍貴又幸福的一件事情。



6.我→我們

真心愛著彼此的兩人，往往都會在未來的計劃中「互相包容」，而且會比較常說「我們」，而不是我。當你們都把「我們」掛在嘴邊時，就代表你們致力於和彼此相處和生活。

7.你認識他的朋友和家人

如果你真的把對方當成另一半，相信你一定也會想要把他介紹給朋友或是家人認識吧？相同的，對方也會想要做同樣的事情，這是很自然的。



▲假如你們對彼此都是認真的，就一定不會介意把彼此介紹給朋友和家人認識。



8.不在乎對方的怪癖

假如你真的夠愛對方，那麼相信你一定會像鬼遮眼一樣，不管是對方的缺點還是怪癖，你都好像看不見，你只看的到他最好的那一面，而且，你甚至還會覺得對方的缺點和怪癖很可愛。

9.化學反應

兩人之間出現的「化學反應」，是一個無法量化的事實，但是卻確實存在。如果你想問化學反應到底是什麼，那就代表你和他之間可能還沒有愛，你只要想想，你看到他的時候會很緊張或是小鹿亂撞嗎？



▲兩人之間的化學反應是一個難以量化的心動感覺。



10.你想成為一個更好的人

如果你發現，自從遇見對方之後，自己總是不顧一切想成為一個更好的人，而且也想為他做許多事情，那就表示對方給你的感覺很好，所以你也想成為一個更好的人、給他更多愛來回報他。