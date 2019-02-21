1個月激瘦5公斤！3女星獨授「超有感減肥法」...趕快學起來

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過年放了9天，大家不免俗一定會餐餐大魚大肉，相信你站上體重機後一定傻爆了眼吧？千萬不要覺得這只是水腫而假裝沒這回事，只要能提早發現「過年肥」就能趕快解決問題！對此，《姐姐不解事》將在今（21）日晚間9點在《ETtoday姐妹雲》直播，由楊千霈主持，邀請來運動教主KIMIKO、圓臉甜姐兒何美和氣質女神王思平，教大家甩肉肉，其中竟然有項運動能讓你在1個月內瘦5公斤！

和男性比起來，女性真的比較辛苦，常常需要為了身材而傷腦筋，所以經常都會聽到女性想要在短時間內瘦下來的願望；尤其是女明星，如果一不小心變胖，就很容易會被掛上懷孕或是癡肥的標籤，因此KIMIKO、何美和王思平會在節目中和大家分享自己的「年後終極減肥菜單」。

除了控制飲食之外，想要減肥、擁有性感的身材，也一定要勤奮運動，快點動起來！何美將在節目中為大家示範能讓她在一個月內瘦5公斤的TABATA運動，而王思平會示範雖然簡單卻超有感的瑜珈球運動。

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做了以上2種運動還不夠，KIMIKO要教大家一個超高CP值的運動，練完後能馬上看見效果！在你要跟著KIMIKO一起運動之前，要先面對真相量自己的腰圍，數字會告訴你事實，接著KIMIKO會傳授給大家3大組運動，只要做完就可以馬上看出身體的變化。

最後，又到了「星座報榜時間」囉！《姐姐不解事》將為大家揭曉下周（02／25～03／03）最旺以及最該注意運勢的3個星座，先偷偷告訴大家，射手座、牡羊座都有上榜，如果想知道更詳細、清楚的星座運勢，就一定要準時鎖定21日晚間9點準時開播的《姐姐不解事》！

播吧同步直播網址：

https://boba.ettoday.net/videonews/139466