生酮名醫「肝膿瘍」4天病倒！　謝旺穎45歲早逝…上萬病患震驚：崩潰大哭

▲生酮名醫謝旺穎「肝膿瘍」，4天病倒驟逝！（圖／翻攝「謝旺穎醫師的食療實驗室」臉書）



生活中心／綜合報導

專長小兒科、45歲名醫謝旺穎驚傳病逝。積極推廣「食療」聞名的他，長年提倡生酮飲食等觀念，2018年10月發生肝膿瘍後，低估了細菌感染的威力，2019年1月回診診斷只是腹腔發炎，未料2月9日初五一開工赫然發現白血球指數異常飆升，腹腔嚴重發炎導致敗血性休克，4天後驟然離世。許多醫師聽聞不敢置信，直指現在肝膿瘍治癒率高達9成以上。

妻子廖書嫻14日情人節當天上午透過臉書粉團發文哀悼，描述從12年前認識丈夫謝旺穎醫師的那一刻，就知道他並不健康，直到遇到細胞分子矯正醫學、生酮飲食，終於體驗到前所未有的健康，因此廣為提倡「食療」經驗給病人。去年10月謝旺穎發生肝膿瘍，仰賴充足營養素，忽略了細菌感染的危險性，2個月內大幅消瘦，但也不覺得特別不舒服。

請繼續往下閱讀...

今年1月，謝旺穎再次回診照超音波確認身體狀況，但醫師診斷只是腹腔發炎，他也覺得輕鬆許多，過年期間鬆懈，給了體內細菌反撲時間，狀況變一發不可收拾，2月9日初五一早開工，抽血發現白血球指數異常飆升，肝膿瘍狀況急轉直下，當天就醫便因腹腔嚴重發炎，導致敗血性休克住進ICU病房，隨即於2月13日下午1時36分宣告不治病逝。

謝旺穎1月26日時，還曾秀出檢查照片，直呼自己肚子脹得很大，未料不到一個月不敵病魔，45歲英年早逝。廖書嫻難過呼籲粉絲，營養素及飲食方式讓身體平衡，支持更好的對抗疾病，但千萬別忽略了即時適當的治療；有醫師聽聞噩耗也相當驚訝，直指肝膿瘍治療並不困難，最多是開刀，治癒率極高，達9成以上，死亡率通常是因為感染後造成敗血性休克。

廖書嫻投下病逝震撼彈，不少病患、粉絲紛紛不捨留言哀悼，感嘆「好遺憾... 一位優秀、還年輕的醫生，生命突然消逝，但是非常感謝您將生酮飲食帶進台灣，是一位真實優秀的醫學上革命烈士」，「謝醫師是我遇過最堅持最親切有趣的醫生！一路好走」、「病患損失了一位愛心的醫者，醫界損失了一位良善的同事，小孩損失了一位慈愛的父親」，還有人直呼「我ㄧ看到臉書整個崩潰大哭，怎麼會這樣，一個非常善良可愛真誠努力的醫師，整晚久久不能自己。」

謝旺穎醫師告別式

時間：3／6（三）11：40

地點：台北市民權東路二段143號2樓「鼎峰會館思源廳」