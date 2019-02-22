錢都給妳管！「寵女友無底線」星座男Top4　另一半上榜沒？



▲有一種男友會把錢通通給女友管，就是要寵妳寵上天啦！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

剛脫單的魯男，對於得來不易的戀情總是小心翼翼，細心呵護女友，把她們捧在手掌心如公主。不過卻有些男生「寵愛過了頭」，滿足戀人所有需求，在兩性相處上對她們態度放任，根本就是想要什麼有什麼、有求必應，就像爸爸寵女兒一樣。大陸占星網站《星座屋》統整出寵女友無底線的星座男友Top4，快來看妳男友上榜了嗎？

第4名：金牛座

金牛男寵愛人，大多是在滿足物質生活上，牛牛們會拚了命的賺錢，只為給女友最棒的物質享受，讓她們吃每一間想吃的餐廳、買想買的包包衣服。每個月都會把賺到的錢上交女友，偶有一些浪漫小舉動會讓女友超心動。牛牛們在愛情上雖然大方付出，但也建議「小小吝嗇」反而會養成另一半更懂理財和省錢的性格，避免把錢都花光光。

第3名：射手座

射手座的天性就是愛玩，但在戀愛後這本性就不屬於他一人了，而是會帶女友進入他的新奇世界，帶著妳一起冒險。在逗另一半開心的領域沒人能做得比射手好，他們寵溺愛人的方式，總是絞盡腦汁，因為只要能看到妳的一抹微笑，足以讓他赴湯蹈火，射手男的寵愛沒有底線。

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▲巨蟹座會給予另一半無微不至的照顧與寵愛。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



第2名：巨蟹座

「家」是巨蟹座的依歸，想當然寵愛另一半也是天經地義的事情，生活中很多小細節，都能看到心思細膩的巨蟹男對女友、老婆的關愛。看在他們眼裡，女人處於弱勢讓人心疼，因此特別需要男人的體貼和保護，才有助於愛情細水長流，也因此巨蟹對另一半的關懷無微不至。甚至在兩人有所分歧時，都能尊重妳的想法。

第1名：雙魚座

溫柔又浪漫的雙魚，給予愛人的疼愛很感性、很溫暖，常常帶著很深刻的情緒在其中，付出的關愛大多來自纏綿的柔情，因為這就是雙魚男渴望帶給另一半最好的愛情感覺，總是想給身邊的女生感受到自己很特別。擅長營造美好浪漫氛圍的魚魚們，充滿童話般的幻想，像是愛心早餐、突如其來的花束，或偷訂妳最愛的餐廳，也習慣在言談中許諾另一半美好未來，無論有多忙，都願意一直陪伴著妳，給妳滿滿的愛與擁抱，但有時過了頭，反而會讓人忘了珍惜。