醒醒吧！感情出現「10悲情跡象＝沒有愛了」...你還硬撐？

點評: 腦海裡一直想到「原來不愛了也是一種愛～♪」（唱）



▲就算再相愛，也很有可能會因為某件事而磨掉對彼此的愛。（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



生活中心／綜合報導

兩個人從相識、相知到最後談戀愛，是一段非常美好的過程，雖然你和伴侶之間看起來一切都很好，但是卻又可能會因為某個瞬間或某件事而消磨掉對彼此的愛。對此，國外網站《Femina》就告訴大家，感情中若是出現10跡象就代表你對另一半或是另一半對你已經沒有愛了，再硬撐下去只會繼續傷害彼此！

感情若是出現10跡象就代表已經「沒有愛了」：

1.停止計劃未來

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你是否已經停止想像或是規劃兩人之間的未來了呢？這裡指的不是2、3年那種，而是關於人生的規劃。甚至你的心中可能還會開始抱持著「未來沒有他」的想法，那這就代表你該好好檢視一下兩人的關係了，別想著要逃避。

2.親密感變淡

假如你覺得和另一半之間找不到親密感，那就該是時候讓兩人能夠好好想一想，自己是否該繼續和對方走下去。



▲兩個人之間找不到親密感是一件非常可怕的事情。



3.出現「自己被困住」的想法

最近，如果你的腦海中已經開始出現「自己被困住」的想法，而且你還有過放棄兩人關係的念頭，那你承認吧！也許在你的心中，已經沒有那麼愛他了。

4.無法對話、溝通

你知道嗎？兩人之間的對話，就算話題沒有很深入，但也能讓關係變的更加健康。假如你和另一半之間的對話和溝通，常常會讓你感到很像一項任務，那這就是兩人之間出現問題的標誌了。



▲透過對話和溝通，才有辦法讓你們更了解彼此。（圖／取自免費圖庫PEXELS）



5.不在乎對方

在一段充滿愛的關係中，尊重和愛一樣重要，也就是說，如果你已經意識到你不再高度重視另一半，那很明顯，你對他已經沒有什麼愛了。

6.你變了

隨著時間變動，你會變成一個不一樣的人，而且對方可能也是這樣。也許你們在一起久了才會突然發現，原來自己好像沒有那麼適合另一半，或是在一起的感覺不對了，如果你的心中已經出現這樣的想法，那就真的該好好思考兩人之間的關係了。



▲很多情侶都是在一起久了才發現自己好像沒有那麼適合對方。（圖／取自免費圖庫Pakutaso，下同）



7.比較在乎自己

在你的心中，第一順位或是優先事項已經不知不覺改變了嗎？假如你發現過去自己總是很在乎對方感受，但是現在卻比較在意自己，那就請你們好好想一想兩人之間到底出了什麼問題。

8.看對方不順眼

俗話說「情人眼中出西施」，當你相愛時，不管另一半有什麼缺點或是怪癖，你好像瞎了眼一樣，什麼都看不見。但是，如果你不愛了，那麼對方的缺點和怪癖可能就會變成兩人相處之間的問題，你可能會處處看他不順眼，還會覺得他很煩。



▲當你已經不愛對方了，他的所有缺點和怪癖都會讓你看不順眼。



9.興奮感消失

你一點都不期待要和他見面，甚至和他約會對你來說是一件壓力很大、不自在的事情。你要記得，如果你和他「一起做些什麼事情」的興奮感消失了，那就代表你對他已經失去愛了。

10.說出「我愛你」的感覺不對了

兩人彼此相愛，互相對彼此說「我愛你」或是「你對我很重要」這樣的詞語時，就代表你們是真的愛和關心對方。但是，如果你們的愛消失了，或是感覺不對了，那就算說「我愛你」也沒用了，畢竟行動勝於空談。