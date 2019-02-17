神準！從「4道咖哩飯」看妳在男人眼中有啥魅力...選C＝神秘

點評: 我選B！原來我那麼有挑戰性XD



▲妳想為伴侶做哪道咖哩飯呢？從妳的選擇就可以看出妳在男人眼中的模樣。（圖／翻攝自日本網站《Uranaitv》）



國際中心／綜合報導

妳覺得自己對於男人來說，會是個什麼樣子的女人呢？算命專家Kurenai Taki就在日本網站《Uranaitv》分享一則超準的心理測驗，如果今天妳必須為另一半做「咖哩飯」，妳會怎麼做呢？圖片中有A、B、C、D共4種選擇，分別可以看出妳對男人來說有啥魅力，假如妳做的咖哩飯是C，那就代表妳超有神祕感，總能勾起他的興趣！

★測驗結果揭曉：

A咖哩－在男人眼中，妳很堅強

妳選擇做豬排咖哩，份量很大，這也就代表在男人的眼中，妳擁有一種很強悍的氣質，渾身上下都充滿膽量，妳認為很多事情自己都可以做的到，並不需要男人多餘的幫助。

妳遇到的男人可能都會比你懦弱，沒有辦法好好地帶領妳，像妳這樣堅強的女人對於另一半來說是非常可靠的，擁有強壯的肩膀。



▲妳傾向於自己完成所有事情，不會尋求男人的幫助 。（圖／取自免費圖庫Pixabay，以下皆同）



B咖哩－在男人眼中，妳很有挑戰性

B是內容豐富多樣的咖哩飯，因此對於男人來說，妳會是一個擁有豐富故事和經歷的女人，也因為妳的多樣性，所以男人會對妳很好奇，甚至想要挑戰妳，並讓妳成為他的一部分；簡單來說，妳在男人的眼中，就是一個讓他們覺得很有趣，而且還令人興奮的對手。



▲妳擁有豐富的故事，所以對於男人來說，會是非常有趣又具有挑戰性的對手。



C咖哩－在男人眼中，妳充滿神秘感

妳選擇了一道充滿多樣風味和香料的咖哩，那就代表妳在男人的眼中是一個帶有神祕感魅力的女人，他們會對妳充滿好奇心，想要更加了解妳。只要妳簡單說一句話，男人就會被妳搔的心癢癢，而且他們還會很擔心失去妳或是被妳掌控；也就是說，對於男人來說，妳是一個永遠能夠勾起他們興趣的神秘女人。



▲妳渾身上下都充滿神秘感，這會讓男人更想了解妳。



D咖哩－在男人眼中，妳是會讓人感到舒服的女人

D咖哩和其他3道料理不一樣，是乾的，所以妳在男人的眼中，是一個能讓人感到神清氣爽、舒服的女人，妳不會過分依賴男人，而且妳也不會自私。在感情中，妳會努力讓兩人的地位達到平等公平的狀態，但是有時候妳可能會太過冷靜、自治力破表，妳也可以說是一個相當堅強的女人。



▲妳擁有能讓身邊的人感到「舒服」的魔力，而且妳的個性也很冷靜。