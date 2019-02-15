長年鼻塞、睡覺打鼾不以為意　咳出血絲才發現鼻咽癌

▲中年男嚴重鼻塞及打鼾，竟是鼻咽癌造成，X光影像比較。（圖／亞大醫院提供）



生活中心／綜合報導

56歲張姓男子長期有鼻塞困擾，過去四個月來情況加重，加上晚上睡覺時經常打鼾，還以為是睡眠呼吸中止症，沒想到日前竟然咳痰咳出血絲，趕緊就醫檢查，才發現已罹患鼻咽癌第一期。

亞洲大學附屬醫院頭頸外科主任陳亮宇表示，經初步理學檢查發現，患者鼻中膈僅略微彎曲，下鼻甲也不太肥厚，應非造成鼻塞的主因，於是透過內視鏡檢查發現，原來鼻咽部長了一顆腫瘤，幾乎占滿鼻咽部，經切片證實為第一期鼻咽癌。

陳亮宇指出，鼻咽癌在中國大陸東南沿海各地區有較高的發生率，又以40至50歲的男性最常見，發生原因與遺傳、EB病毒感染、環境因素（如醃漬物、抽菸、喝酒、嚼檳榔等）有關。張先生回想生活中與鼻咽癌有關的危險因子，發現自己十分愛吃醃漬食物，後來他接受放射線治療，目前恢復狀況良好，也警惕自己戒除吃醃漬品的習慣。

▲亞大醫院頭頸外科主任陳亮宇替患者做內視鏡檢查。（圖／亞大醫院提供）

陳亮宇表示，鼻咽癌的症狀包括頸部摸到腫塊、單側鼻塞、頭痛、中耳積水、鼻涕或痰帶有血絲、臉部麻痺等，通常早期鼻咽癌的預後相當不錯，透過放射治療即能達到相當不錯的效果，但因治療過程會使口水變稠變乾、味覺改變、脫皮等，需特別注意口腔清潔及多喝水，才能降低療程中的不適。

陳亮宇提醒，遠離醃漬物、菸害、出門配戴口罩等，平時多攝取蔬果，增加抗氧化能力，是預防鼻咽癌的不二法門，若有鼻咽癌家族史的民眾，發現異狀應立即赴醫檢查，才能早期發現、早期治療。